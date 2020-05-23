Güney çarşısında da hareket düştü

Rum Esnaf ve Zanaatkar Örgütleri (POVEK) Genel Sekreteri, çarşıdaki hareketin yeni tip koronavirüs krizi öncesi dönemdeki hareketin yaklaşık yüzde 30’una düştüğünü açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre POVEK Genel Sekreteri Stefanos Kursaris, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, çoğu küçük işletmenin dükkan kirası, vergi, sosyal sigorta, maaş ve emtia alımı gibi işletim giderleri nedeniyle dükkanlarını kapatmayı düşündüğünü; kimilerinin de hareketi artırmak için müşterilerine yeni alternatif hizmetler sunduğunu, ürün ve hizmet fiyatlarında indirime gittiğini söyledi.