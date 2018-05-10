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Görme engelliler Güney Kıbrıs'ı BM'yi şikayet etti

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Görme engelliler Güney Kıbrıs'ı BM'yi şikayet etti
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Güney Kıbrıs’ta yaşayan görme engellilerin, engellilerin insani haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ı Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Tüm Kıbrıs Görme Engelliler Derneği”nin, Güney Kıbrıs’ın BM’deki özel komite tarafından, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak tedbirleri alması için uyarıldığını, ancak Güney Kıbrıs’ın bu uyarıları kaale almadığını, bu sebepten ötürü Güney Kıbrıs’ı  BM’ye şikayet ettiklerini açıkladığını yazdı.

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