"Gerekirse AB, Türkiye konusunda önlem alır"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, AB Komisyonu’nun Türkiye raporundan duyduğu memnuniyeti ve AB’nin gerekirse Türkiye aleyhine önlem alacağına olan inancını dile getirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği’nin (AB) gerekirse Türkiye aleyhine önlem alacağına inandığını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, AB Komisyonu’nun Türkiye raporundan duyduğu memnuniyeti ve AB’nin gerekirse Türkiye aleyhine önlem alacağına olan inancını dile getirdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’nin, aleyhine alınabilecek olası önlemlerden kaçınmak adına daha fazla kışkırtıcı girişimlerde bulunmayacağını umut ettiğini belirterek buna karşın Türkiye’nin, AB tarafından yakından takip edildiğini ve gerekişe önlemler alınacağını bildiğini ifade etti.

Gazete, Anastasiadis’in bu kısa açıklamasının ardından Rum siyasi partileri ve yetkililerin dün konuya ilişkin yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, AB’den destek görmedikleri şeklinde iç siyasette duyulan iddialara en güzel yanıtın raporla verilmiş olduğu belirtilerek partisel çıkarlardan uzak durulması ve Anastasiadis’e destek verilmesi çağrısında bulundu.

AKEL ise açıklamasında, AB’nin raporda da dile getirdiği desteğini ileride ne şekilde ortaya koyacağını görmeyi beklediklerini belirtirken Kıbrıs sorununa ilişkin Türkiye’ye hiçbir sorumluluk yüklenmediğine dikkat çekti.

Raporda, Türkiye’nin AB sürecinin sona geldiği mesajının verildiğini öne süren AKEL, Kıbrıs sorununun çözümü için teşvik görevi görmesinden ötürü Türkiye’nin AB vizyonunun devam etmesi gerektiğine inandıklarının da altını çizdi.

EDEK partisi ise dünkü açıklamasında AB’nin tutumunu “olumlu bulduklarını” dile getirirken Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin düzeyinin yükseltilmesinin Türkiye’nin, Kıbrıs’tan ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki kışkırtıcı eylemlerinde vazgeçmesiyle de ilişkilendirilmesinin talep edilmesi gerektiğini belirtti.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus, Rum hükümetinin sadece sözlerle kaldığı eleştirisinde bulunurken, DİPA’dan yapılan açıklamada ise, Türkiye’nin AB yörüngesinde tutulmasının Güney Kıbrıs yararına olacağı öne sürüldü.