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Fransız şirketten Güney'de güneş parkı kurma talebi

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Fransa’nın “HDF Energy” şirketinin, Rum hükümetine, Güney Kıbrıs’ta hidrojen depolama temelli güneş parkı kurma konusunda Rum hükümetine talepte bulunduğu belirtildi

Fransız şirketten Güney'de güneş parkı kurma talebi

Fransa’nın “HDF Energy” şirketinin, Rum hükümetine, Güney Kıbrıs’ta güneş parkı kurma ve hidrojen depolayarak elektrik enerjisi üretme başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Politis gazetesi, Fransız “HDF Energy” şirketinin, Güney Kıbrıs’ta hidrojen teknolojisi temelinde bir güneş parkı kurarak elektrik üretme konusunda Rum hükümetine başvuru yaptığını yazdı.
Habere göre, şirketin Güney Kıbrıs’taki şube yetkilisi Barbara Petropulu Lillikas, gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta hidrojen depolama temelli güneş parkı kurma konusunda Rum hükümetine talepte bulunduklarını ifade etti.
Lillikas, güneş parkının Larnaka’nın “Tersefanu” köyü bölgesinde kurulması ve 2023 yılında faaliyete geçmesinin hedeflendiğini belirterek, parkın tamamlanmasıyla birlikte güneş ışığı olduğu saatlerde günde 30 ve gece saatlerinde ise hidrojen teknolojisiyle 6 megavatlık elektrik üretilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

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