Fatih, Rum MEB’ine hareket etti iddiası

Fatih sondaj gemisinin önceki gece yarısı sözde Rum MEB’indeki Alanya 2 isimli sondaj noktasına hareket ettiği öğrenildi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Fatih sondaj gemisinin önceki gece yarısı “Alanya 1” isimli hedeften “Alanya 2” isimli hedefe hareket ettiğini iddia etti.

Fatih’in önceki gece yarısı sözde Rum MEB’indeki “Alanya 2” isimli sondaj noktasına hareket ettiğini ileri süren gazete, “elde edilen bilgilerin” ilk sondaj esnasında birçok sorunla ve olağanüstü durumla karşılaşıldığından söz ettiğini iletti.

Türklerin hesaplamalarına göre, bölgedeki ikinci sondaj için 56 gün gerekeceğini ve somut olarak da bunun 1 Kasım’a kadar süreceğini yazan gazete, Fatih’in, Baf’a bağlı Peya’nın 45 deniz mili (75 kilometre) batısında bulunduğunu aktardı.

“Yavuz isimli ikinci sondaj gemisinin Apostolos Andreas burnunun güneyindeki ve Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı içerisindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü” yazan gazete, Barbaros gemisinin ise son günlerde sözde Rum MEB’indeki 9’uncu parselde sismik araştırmalar yaptığını öne sürdü.

Gazete, “Oruç Reis” gemisinin de Antalya limanında bulunduğunu ekledi.

GÜNEY KIBRIS, YUNANİSTAN VE İSRAİL ARASINDA ÜÇLÜ ENERJİ SEMPOZYUMU

Gazete başka bir haberinde ise Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında önümüzdeki Aralık ayında Güney Kıbrıs’ta üçlü bir enerji sempozyumu gerçekleştirileceğini yazdı.

“Kıbrıs’ın enerji tahtasındaki bir sonraki adımları” başlığını taşıyan 7’nci enerji sempozyumunun, 5 Aralık’ta Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirileceğini kaydeden gazete, sempozyuma konuşmacı olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yanı sıra üç ülkenin enerji bakanlarının davet edildiğini ekledi.