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“Euro Asia Interconnector” projesi ilerliyor

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“Euro Asia Interconnector” projesi ilerliyor
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İsrail’den Güney Kıbrıs’a ve oradan da Yunanistan’a elektrik enerjisi götürülmesini öngören “Euro Asia Interconnector” projesi ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi Euro Asia Interconnector Limited’in yaptığı açıklamaya dayanarak çalışmanın gerçekleştirilmesini üstlenen resmi kurumun, çalışmanın ileriye götürülmesini kararlılıkla yürüttüğünü ve yüksek gerilim doğru akım (HVDC) elektrik bağlantısının ‘inci aşamasının inşa edilmesine ilişkin tedarikçilerini seçmekte olduğunu yazdı. 
Gazete çoklu terminal sisteminin yapımında voltaj kaynağı dönüştürücü (VSC) kullanılacağını belirtti. 
Euro Asia Interconnector projesine bu alanda faaliyet gösteren büyük şirketlerin de ilgi gösterdiğini yazan gazete şirketlerin, bu projenin ihalesine katılmayı da talep ettiğini yazdı.
İhaleye ilişkin ön seçim aşamasının, tamamlandığını yazan gazete, adayların bilgilendirildiğini ayrıca bu ön seçim aşamasında başarılı olanlarla ayrı ayrı görüşmelerin yapıldığını, görüşmelerin ise Güney Kıbrıs’ta yapıldığından da söz edildiğini belirtti. 
Gazete Euro Asia Interconnector Limited’in bu görüşmelerin ardından, nihai ihaleye çıkılmasından önceki, istişareler turu için, başarı sağlayan şirketlere ihale belgelerini  sunduğunu yazdı. 
Bu proje için 4 ihaleye çıkıldığını ve bunların AB’nin resmi gazete de yer aldığını yazan gazete ilk ihalenin, 1.02 milyar Euro değerinde olduğunu belirtti. 
Gazete geriye kalan 3 ihale ile birlikte 4 ihalenin toplam 3.2 milyar Euro olduğunu da yazdı.

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