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Dipkarpaz’daki Rum öğrencilere 10 bin 800 Euro'luk destek

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Dipkarpaz’daki Rum öğrencilere 10 bin 800 Euro'luk destek
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Rum Bakanlar Kurulu’nun, Dipkarpaz’daki Rum öğrencilere yönelik, çok düzeyli önleme programının hayata geçirilmesi maliyetinin bir kısmının karşılanması için 5 bin 400 Euro’nun Başkanlık bütçesine aktarılmasına onay verdiği belirtildi. 
Politis gazetesi, bu miktarın verilmesinin, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun Sağlık Bakanlığı’na yazdığı mektupla talep edildiğini kaydetti.
Gazete, 5 bin 400 Euro’luk miktarın, Bağımlılıkların Göğüslenmesi Birimi(AAEK) ile Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Psikoterapi Enstitüsü arasındaki finans anlaşması temelinde hayata geçecek önleyici programın uygulanması finansmanıyla ilgili oluğunu yazdı.
Programın toplam maliyetinin 10 bin 800 Euro olduğunu yazan gazete,finans anlaşması gereği AAEK’in 5 bin 400 Euro vereceğini belirtti.
Gazete geriye kalan 5 bin 400 Euro’nun ise Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği tarafından verileceğini belirtti.

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