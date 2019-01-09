“Çözümün federasyon olacağı teyit edilmeli”

AKEL, Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunun teyit edilmesi gerektiğini vurguladı

Rum basınında yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi için önceliğin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunun teyit edilmesi olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Birleşik Solu –İskandinav Yeşil Sol (GUE/NGL) Grubu “Araştırma Günleri” çalışmalarının açılışında konuşan AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, AKEL’in Crans Montana’nın ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatifler almadığı ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili “yeni fikirlerin” masaya konulmasına izin verdiği için, sert şekilde eleştirdiğini söyledi.

Kiprianu, Kıbrıs sorunuyla ilgili durumların nasıl gelişme göstereceğine dair endişeler konusunda şu an Anastasiadis’le ciddi anlaşmazlık içerisinde olduklarını da söyledi.

AKEL’in iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne destek verdiğini ve bu çerçeveye itiraz edilmesiyle hem fikir olmadığını belirten Kiprianu, zamanın Kıbrıs sorununun çözümü olmadan geçmesinin insanlarda hayal kırıklığı yarattığını ve bunun sonucunda da farklı tarafların masaya yeni fikirler koymasına olanak tanıyan bir boşluk yaratıldığını savundu.

İki devlet çözümü konusunun yoğun bir şekilde tartışıldığını, fakat bunun Kıbrıs için yıkıcı olacağını da öne süren Kiprianu, öte yandan AKEL’in desantralize federasyona karşı olmadığını dile getirdi.

Ancak Kıbrıs Türk tarafına verilecek olan yetkilerin hangileri olduğunun açıklığa kavuşması gerekeceğini belirten Kiprianu, çünkü bazı yetkilerin verilmesi halinde, bunların iki ayrı devlete yol açacağını iddia etti.

AP seçimleri konusunda ise, oy pusulasına Kıbrıslı Türk bir adayın da dahil edilmesine dair çok ciddi bir olasılık olduğunu da belirten Kiprianu, bunun Kıbrıs halkının tamamına çok önemli bir mesaj göndereceğini kaydetti.

Kiprianu, son olarak, hedeflerinin, Kıbrıs’ı yalnızca geniş bölge için değil, Avrupa ve belki de dünya için örnek bir devlete dönüştürmek olduğunu sözlerine ekledi.

Habere göre, Yunanistan’daki SİRİZA partisinin AP milletvekillerinden Dimitris Papadimulis ise etkinlikte yaptığı konuşmada, AP’deki sol grubun, Kıbrıs sorununun adil ve iki kesimli iki toplumlu çözümünü istikrarlı bir şekilde destekleyen AP’deki tek grup olduğunu söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Amerika’da gerçekleştirdiği temaslar Haravgi’de “Özersay DiCarlo ve Allen İle Görüştü”, Fileleftheros’ta ise “New York’ta Dolaşıyor- Özersay BM Yetkililerine Türk Tezlerini Analiz Ediyor” başlığıyla yer aldı.

Gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon şefi Elizabeth Spehar’ın New York’a gidişi öncesinde liderlerle ayrı ayrı görüşeceğine de yer verdiler.



