banner107
Rusya’nın en güzeli Yuliya
Rusya’nın en güzeli Yuliya
21 0
Girne-Alanya gemi seferleri başlıyor
Girne-Alanya gemi seferleri başlıyor
9 0
Ve şampiyon Yenicami
Ve şampiyon Yenicami
51 0
Gençler nihayet kazandı
Gençler nihayet kazandı
39 0
Gelin 72, damat 19 yaşında
Gelin 72, damat 19 yaşında
295 0
Maserati Levante Trofeo
Maserati Levante Trofeo
11 0
Enbe Orkestrası ve Beyaz, Savoy’da buluşacak
Enbe Orkestrası ve Beyaz, Savoy’da buluşacak
57 0
Gece yıkanmanın faydaları
Gece yıkanmanın faydaları
161 0
banner82
banner147

Cinayeti yalnızca 15 yaşındaki çocuk aydınlatabilir

banner27

Güney Lefkoşa’daki cinayetin işlenmesinden önce veya sonra bölgeden geçen insanlara ait herhangi bir görüntü bulunmadığı tespit edildi. Evin dışında da herhangi bir kandamlası veya ayak izi bulunmadı

Cinayeti yalnızca 15 yaşındaki çocuk aydınlatabilir
banner137

Güney Kıbrıs’ta Storovolo’da işlenen çifte cinayetle ilgili polis soruşturmasının sürdüğü ve olayı bir tek, olayın tek şahidi olan 15 yaşındaki oğlun aydınlatabileceği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, sorgu memurlarının çocuğu takip eden psikologların da onayıyla çocuktan ifade alacaklarını kaydederken, polisin eğitimli köpekler eşliğinde delilleri ve cinayet aleti olan bıçağı arama çalışmalarının sonuç vermediğini yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, cinayetin işlenmesinin ardından evden kaçıldığına dair bir iz bulunmadığını; bölgedeki kapalı devre kamera sistemi kayıtlarında, cinayetin işlenmesinden önce veya sonra bölgeden geçen insanlara ait herhangi bir görüntü bulunmadığını, ayrıca cinayetin işlendiği saatlerde bölgeden herhangi bir araba ya da motor geçmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Araştırmaların evin içine odaklandığını da belirten gazete, evin dışında herhangi bir kandamlası veya ayak izi bulunmadığını yazdı.

Alithia gazetesi ise “Tek Bıçak, Tek Fail” başlığıyla aktardığı haberinde, cinayette kullanılan aletin tek bir bıçak olduğunu ve bundan, cinayeti işleyen kişinin tek bir kişi olabileceği sonucunun çıktığını yazdı.

Gazete, polisin topladığı ilk bilgiler üzerinde araştırma yapılmaya ve civardaki evlerden ifadeler alınmaya devam edildiğini kaydetti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.