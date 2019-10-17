BM üçlü ve beşli görüşme için formül arayışında

Birleşmiş Miletlerin (BM) Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, hem üçlü hem de gayri resmi bir beş taraflı görüşme gerçekleştirilmesi için formül arayışında olduğu haber verildi.

Birleşmiş Miletlerin (BM) Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, hem üçlü hem de gayri resmi bir beş taraflı görüşme gerçekleştirilmesi için formül arayışında olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde, BM’nin bir yandan Kıbrıs’taki iki liderin iradesinden faydalanmak istediğini, buna paralel olarak, diğer yandan da garantör güçleri masaya getirebilmeyi istediğini yazdı.

“Bu hareketlerin Ankara’nın son zamanlarda ortaya koyduğu çeşitli itirazlarla alakasız olmadığını ve bunların BM’nin planlamalarını bozduğunu” da öne süren gazete, bu yüzden BM’nin, bu iki görüşmenin de gerçekleştirilmesi için bir anlaşma sağlanmasını istediğini ve görüşmelerin zaman açısından ise birbirleriyle yakın olabileceğine işaret etti.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de dün yaptığı açıklamada, üçlü bir görüşme yapılmasına dair çabaların, ileri bir aşamada olduğunu dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu konuda “ağzının yoklandığını” ve onun da buna olumlu karşılık verdiğini söyleyen Hristodulidis, Kasım ayının son haftasında böyle bir görüşme yapılması niyeti bulunduğunu ve “herhangi bir şeyin değişmediğini” sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS

Gazeteye göre Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İlias Fotopulos’un görev süresinin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen veda resepsiyonunda konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, kendisinin diyalogda ısrarcı olmayı sürdürdüğünü ileri sürdü.

Anastasiadis, sakin, sağduyulu ve oldukça mükemmel bir hazırlıkla Crans Montana’da mücadele verdiklerini de savundu.

Anastasiadis ancak “ne yazık ki Türkiye tarafından yalnızca Kıbrıs Türk toplumunun değil, tüm Kıbrıs’ın vesayet altına alınması ısrarının, aynı zamanda işlevselliğe ve sürdürülebilirliğe ve Kıbrıs Helenizminin rıza göstermesine izin vermeyecek olan bir çözümün maddelerinde ısrar edilmesinin, başarısızlığa yol açtığı” iddiasında da bulundu.

“Hakikatin bir tane olduğunu” savunan Anastasiadis, “Kıbrıs Rum tarafı olarak Yunanistan Hükümetiyle yakın bir işbirliği içerisinde, Türk ve Kıbrıs Türk tarafından gördükleri şeylerin aksine, Guterres çerçevesinin altı maddesiyle ilgili olarak da öneriler sunduklarını” ekledi.

FOTOPULOS

Güney Kıbrıs’taki görev süresi sona eren Yunanistan Büyükelçisi İlias Fotopulos ise konuşmasında “bunca yıldır dış politikalarının, Kıbrıs’ın kurtuluşu ile yeniden birleşmesinden başka bir şey olmayan kalıcı hedefinin sağlanmasına katkıda bulunmak için çabaladığına inandığını” dile getirdi.

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yoğun müzakerelerin geçtiğimiz yıllara damga vurduğunu ve Crans Montana’daki konferansla bunun doruğa ulaştığını ifade eden Fotopulos, kendisinin de dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias başkanlığındaki Yunan heyetinin üyesi olarak konferansa katıldığını sözlerine ekledi.