BM, mayınsızlaştırma için yardıma hazır

BM’nin Kıbrıs’taki Sözcüsü Alim Sıddık, Kıbrıs’ta mayınların yok edilmesi konusunda taraflara yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi

BM’nin Kıbrıs’taki Sözcüsü Alim Sıddık, mayınsız bir Kıbrıs yaratılması adına bir yol haritası belirlenmesi için taraflar arasında diyalog kurulmasına yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, BM’nin Kıbrıs Sözcüsü Alim Sıddık’ın Rum Haber Ajansı KİPE’nin sorularını yanıtladığını ve Kıbrıs’ta mayınların yok edilmesi konusunda taraflara yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdiğini yazdılar.

Habere göre Sıddık, BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesine ilişkin raporunda, Kıbrıs’ta tarafların “ara bölgede bulunan mayın tarlalarına erişimi kısıtlamalarından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirmesi ve mayınsızlaştırmanın devam etmesi gerektiğini söylemesini” yorumladı.

Sıddık, “BM verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının yüzde 0,19’unun, yani 1 milyon 700 bin metrekarelik bir alanın mayın yada patlayıcı içerme ihtimalinin olduğunu” belirterek “bu alanın yüzde 42’sinin ara bölgenin güneyinde, yüzde 41’inin ara bölge ve komşu alanlarda, yüzde 17’lik kısmının ise ara bölgenin kuzeyinde yer aldığını” vurguladı.

Ara bölgedeki mayın tarlalarının etraflarının çevrili olduklarını da ifade eden Sıddık, UNFICYP’in mayın temizleme faaliyetlerinin 2004-2011 ve 2014’ten günümüze olmak üzere iki kısma ayrıldığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, RMMO tarafından döşenen KKTC’de bulunan mayın tarlalarına ilişkin ayrıntıları 2015 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilettiğini belirten Sıddık, 2016 Temmuzundan itibaren RMMO’ya ait olan ve KKTC’de bulunan 28 mayın tarlasının temizlendiğini vurguladı.

Sıddık, gelecekte olası geçiş noktaları olabilecek “Lefka” (Lefke) ve “Derinya” bölgelerindeki mayınların 2015 yılında temizlendikleri, 2004-2011 döneminde toplamda 28 binden fazla mayının temizlendiğini belirtti.

Sıddık, şu anda ise tehlike arz eden bölgelerde yeni araştırmalar yapabilmek için Kıbrıs’taki taraflardan onay almadıklarını öne sürerek “UNFICYP’in, siyasi durum elverdiği zaman mayınlara karşı yürütülecek insani faaliyetleri desteklemeye hazır olduğunu” vurguladı.



