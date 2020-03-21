Baf ve Limasol hastaneleri devre dışı

17 korona virüs vakasının görüldüğü Baf Hastanesi devre dışı kaldı. Limasol Hastanesi de bir çocuk doktorunda korona virüs tespit edilmesinin ardından kapılarını halka kapattı

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, “Baf Hastanesi Devre Dışı” başlıklı haberinde, Rum tarafındaki devlet hastanelerinin, hastane personellerinin şüpheli veya teyit edilmiş koronavirüs vakası listesine gitmesinden ötürü alarm durumunda olduklarını yazdı.

Baf ve Limasol hastanelerinin kapılarını tüm hastalara kapadıklarını yazan gazete, “Mağusa Bölgesindeki” hastanenin referans hastanesi olduğunu, Lefkoşa Rum kesimi ve Larnaka’daki hastanelerin ise hastalara ilk yardım, ayakta tedavi klinikleri ve eczanelerde hizmet verdiğini belirtti.

Baf Hastanesinin 17 teyit edilmiş koronavirüs vakasıyla bu durumdan en çok yara alan hastane olduğunu kaydeden gazete, şu ana kadar hastanedeki 360 çalışandan ve 50 hastadan numune alındığını belirtti.

Gazete Limasol Genel Hastanesinin de bir çocuk doktorunda koronavirüs tespit edilmesinin ardından kapılarını halka kapadığını anımsattı.

Fileleftheros gazetesi de “Sağlık Sistemi Çöktü” başlıklı manşet haberinde, Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vaka sayısının 67’ye ulaştığını, fakat en büyük problemin hastanelerin aldığı darbe olduğunu vurguladı.

Limasol ve Baf’taki devlet hastanelerinin aynı zamanda Baf’taki bir özel hastanenin, sağlık profesyonellerinde koronavirüs saptanmasının ardından kapandığını yineleyen gazete, onlarca hemşirenin de teyit edilmiş vakalarla temas etmelerinden dolayı karantinaya girdiklerini belirtti.

Gazete başka bir haberinde ise, RMMO mensupları içerisinde toplam 4 koronavirüs vakası bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı bir açıklamada, şu an Avrupa Birliği içerisinde koronavirüsle ilgili herhangi bir lisanlı aşı veya tedavinin bulunmadığını belirttiğini ekledi.