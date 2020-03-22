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ATM'yi uçurarak 37 bin Euro'yu çaldılar

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ATM'yi uçurarak 37 bin Euro'yu çaldılar

Limasol’a bağlı Pareklisia bölgesinde bulunan ATM’nin iki hırsız tarafından patlayıcı madde kullanılarak havaya uçurulduğu ve içindeki 37 bin Euro’nun çalındığı belirtildi.
Alithia gazetesi, güvenlik kameraları tarafından 2 kişi oldukları belirlenen hırsızların patlayıcı madde kullanarak ATM’yi havaya uçurduğunu ve 37 bin Euro çaldıklarını yazdı.
Habere göre ATM, patlama sonucu tamamıyla tahrip olurken polis hırsızları tespit etmek için soruşturma başlattı.

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