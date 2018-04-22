AP’nin Maraş ziyaretine Rumlar için katılım çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi üyelerinin 8 Mayıs Salı günü kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirmeleri söz konusu olan ziyarete katılım yönünde Kıbrıslı Rumlara çağrı yapıldı.

Alithia gazetesi, sözde “Maraş” Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, AP Dilekçeler Komitesi üyesi milletvekillerinin kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirecekleri ziyarette “Mağusa” kökenli Rumların da hazır bulunmaları çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre Galanos, AP milletvekillerinin burada bekleyen insanların olduğunu görmeleri için bölge kökenli Rumlara AP milletvekillerine ziyaretleri sırasında eşlik etmeleri çağrısı yaptı.