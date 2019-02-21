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AP raporundan Rumlar huzursuz oldu

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AP'nin Türkiye ile ilgili raporunda, Rum Yönetimi açısından birtakım olumsuz unsurlar bulunduğu, Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın yükseltilmesi ile Kıbrıslı Türklerin AB Müktesebatına uyum sürecine, müzakereler olmasa da devam edilmesinin önerildiği bildirildi

AP raporundan Rumlar huzursuz oldu
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 Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Dışişleri Komitesi’nde dün onaylanan Türkiye ile ilgili raporda, Rum Yönetimi açısından birtakım olumsuz unsurlar bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 47 lehte, 7 aleyhte ve 10 boş oyla onaylanan raporda, Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın yükseltilmesi ile Kıbrıslı Türklerin AB Müktesebatına uyum sürecine, müzakereler olmasa da devam edilmesinin önerildiğini yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi’nin bu duruma karşı çıktığını ve bu durumun, Rum Yönetimi için olumsuz olduğunu kaydederken, yine de raporda, Türkiye’ye Türk askerini çekmesi, adadaki demografik dengenin korunması, Akkuyu Nükleer Santrali’nin geciktirilmesi ve komşu ülkelerle konuyla ilgili istişare etmesi ve Maraş’ın BM’ye iade edilmesi gibi telkinlerin bulunduğunu belirtti.
Raporun çift yönlü olmasının, komitede yer alan iki Rum milletvekiline, rapora olumlu oy verme şansı bırakmadığını yazan gazete, milletvekillerinin oylamaya katılmadıklarını kaydetti.
Gazete, raporun nihai oylamasının Mart ayında yapılacağını yazdı.

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