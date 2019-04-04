Anastasiadis, üçlü görüşmede ısrarcı

Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la salı günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dile getirdiği üçlü görüşme yapılması yönündeki talebini, Lute’la adadaki görüşmesinde yineleyeceği açıklandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la salı günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dile getirdiği üçlü görüşme yapılması yönündeki talebini, Lute’la adadaki görüşmesinde yineleyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Ortak Görüşme İstiyor – Anastasiadis’e Göre Tek Yol Üçünün Görüşmesi” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz salı günü BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a ilettiği üçlü görüşme talebini, Lute’un adaya bu hafta sonu yapacağı ziyaret sırasında yeniden gündeme getireceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasidis’in salı günü Lute’a telefonda dile getirdiği üçlü görüşme talebini kabul etmediğini, bunun da sebebini, siyasi eşitlik konusundaki taleplerinin tatmin edilmesi olarak açıkladığını iddia eden gazete, Anastasiadis’in ise Lute’la pazar günü yapacağı görüşmede bu talebini yineleyeceğini vurguladı.

Anastasiadis’in, tüm sürecin ilerleyebilmesinin tek yolunun üçlü görüşme olduğunu düşündüğünü belirten gazete, Akıncı’nın üçlü görüşmeye ilişkin “sözlerini” de yansıttı.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “kendisinin kabul etmesi beklenen şeyin siyasi eşitsizlik yaratacağı” iddiasında bulundu.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin, merkezi devletin alacağı her kararda bir olumlu oylarının gerekli olması isteğini kabul etmesi yönündeki taleplere anlam veremediğini belirterek “Taraflardan biri ve de devlet, diğer tarafın olumlu oyunu almayı başarmak zorunda olacak. Siyasi eşitliğin ortadan kaldırılması, siyasi eşitsizlik budur” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir durum olmadığı iddiasını da yineledi.

Gazete Anastasiadis’in konuşmasında, 2017 yılında İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la gerçekleştirdiği görüşmede Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele konusunda konuşulanlara da değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’la gerçekleştirdiği görüşmede Johnson’un kendisine, “Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muameleye neden karşı çıktığını sorduğunu”, kendisinin ise “Senin vatandaşlarına, eğer Türkiye AB üyesi olursa İngiltere Türk vatandaşlarının akınına uğrayacak diyerek İngilizleri AB’den çıkış için ikna edişinle aynı sebepten” yanıtını verdiğini söyledi.

Anastasiadis, Johnson’a; “siz 60 milyonsunuz ve endişeleniyordunuz. Biz ise sadece 800 biniz” dediğini belirterek, Johnson’un ise kendisine “bunun kendi görüşü değil, çalışma arkadaşlarının argümanı olduğunu söylediğini” aktardı.

Anastasiadis: “Ben de kendisine, çalışma arkadaşlarının argümanına tamamen katılıyorum dedim” şeklinde konuştu.