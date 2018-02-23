Anastasiadis'ten, BM ve Güvenlik Konseyi'ne mektup

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, mektubunda Türkiye’nin “yasadışı faaliyetlerini” durdurması konusunda destek istediğini belirten Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘deniz bölgesindeki’ egemenlik haklarını çiğnemekten vazgeçtiği anda, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu iletti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine mektup göndererek, Türkiye’nin sözde “yasadışı eylemlerini hemen sonlandırması” konusunda destek talep etti.



Fileleftheros gazetesine göre, mektubunda Türkiye’nin “yasadışı faaliyetlerini” durdurması konusunda destek istediğini belirten Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘deniz bölgesindeki’ egemenlik haklarını çiğnemekten vazgeçtiği anda, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine devam etmeye hazır olduğunu iletti.



Gazete, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerini Guterres çerçevesi temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirten Anastasiadis, müzakere sürecinin ancak karşı tarafın da iyi niyetli olması halinde sürebileceğini vurguladığını yazdı.



Anastasiadis, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın tüm deniz bölgesindeki yasadışı faaliyetleri ve kışkırtmaları sonlandırması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji araştırmalarının engellenmeden sürmesi, müzakerelerin devamı için ön koşuldur” ifadesini kullandı.



Gazete, Anastasiadis’in “MEB” ifadesi yerine “deniz bölgesi” ifadesini kullanmasının sebebini, bu ifadenin “her şeyi kapsaması” olduğunu da yazdı.



Anastasiadis’in mektubunun Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kornilios Korniliu tarafından Guterres’in bürosuna iletildiğini belirten gazete, Korniliu’nun ayrıca BM Genel Sekreterlik Bürosu Sorumlusu Maria Luiza Vioti ve BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’la da görüştüğünü aktardı.



Habere göre, Korniliu, Türkiye’nin söz konusu eylemlerine ilişkin Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini sert bir şekilde protesto etti.

