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Anastasiadis, Rum siyasi partileri toplantıya çağırdı

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Anastasiadis, Rum siyasi partileri toplantıya çağırdı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bu sabah bir araya geldiği haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis ile Spehar arasında bu sabah gerçekleştirilen görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yapacakları görüşme ışığında, 5 Ağustos Pazartesi sabahı Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyini toplantıya çağırdığını duyurdu.

Prodromu, Spehar’ın Anastasiadis’i, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini, öte yandan liderlerin 9 Ağustos’ta yapacağı görüşmeyle ilgili olarak “bazı pratik istişarelerde” bulunulduğunu da söyledi.

Habere göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise gazetecilere yaptığı açıklamada, iki lider arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşme için “her şeyin hazır olduğunu” dile getirdi.

Anastasiadis ile Spehar arasındaki görüşme, Anastasiadis’in Limasol’daki evinde gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.

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