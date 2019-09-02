Anastasiadis ile Lute 2 saat görüştü

Rum Haber Kaynakları, önceki akşam adaya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Lute, herhangi bir açıklama yapmadı.
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