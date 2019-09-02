 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
6 0
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
5 0
 
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
15 0
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
66 0
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
12 0
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
35 0
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
65 0
banner82

Anastasiadis ile Lute 2 saat görüştü

banner27

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah 11:00’da başlayan görüşmesi saat 13.00’te tamamlandı.

Anastasiadis ile Lute 2 saat görüştü
banner267

Rum Haber Kaynakları, önceki akşam adaya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Lute, herhangi bir açıklama yapmadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.