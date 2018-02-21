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"Amerika Doğu Akdeniz'deki olayları izliyor"

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bugün görüşen Doherty, meselenin çözülmesi ve Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması ümidini dile getirerek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki olayları izlemekte olduklarını kaydetti

"Amerika Doğu Akdeniz'deki olayları izliyor"
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki olayları izlemekte olduklarını ve olaylara göre hareket edeceklerini söyledi.
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bugün görüşen Doherty, meselenin çözülmesi ve Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması ümidini dile getirdi.
Anastasiadis ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Doherty, Anastasiadis’e ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”indeki kaynakları araştırma ve değerlendirme hakkı bulunduğunu kabul ettiğini ilettiğini ve Doğu Akdeniz’deki konuların, kendilerini ilgilendirdiğini tekrarladığını kaydetti.
Doherty, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un, geçen hafta Ankara’ya yaptığı ziyarette, bu konuyu Türk yetkililerle görüştüğünü de belirtti.
Exxon Mobil şirketinin de Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”ine gelmesinin beklendiği konusundaki bir soruya ise Doherty, bugün acil konuları görüştükleri ve ne olacağını görecekleri yanıtını verdi.

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