“Afrodit” yatağından 18 yılda 9 milyar Euro'luk gelir hedefliyorlar

Rum Yönetimi ile Noble-Shell-Delek’in “Afrodit” yatağına ilişkin öngörülerinin yılda yaklaşık 550 milyon dolar veya yatağın işletilmesinin süreceği 18 yıllık dönemde toplam 9 buçuk milyar dolar net gelir elde edilme hedeflendiği bildirildi

Rum Yönetimi ile Noble-Shell-Delek’in “Afrodit” yatağına ilişkin görüşmelerinin, bir prensip anlaşmasına varılmasının ardından tamamlandığı bildirildi.

Politis gazetesi “Afrodit’in Çeyizi 9 Buçuk Milyar Dolar” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Rum siyasi partilerin teknokratları, Afrodit yatağının değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin orantılı paylaşımı konusunda, şirketler grubuyla Rum kesimi arasında varılan yeni sözleşmenin maddeleri konusunda bilgilendirildiğini yazdı.

Petrol fiyatlarının, 2020-2022 döneminde varil başına 70 dolar civarında dalgalanacağından, yılda yaklaşık 550 milyon dolar veya yatağın işletilmesinin süreceği 18 yıllık dönemde toplam 9 buçuk milyar dolar net gelir elde edileceğine vurgu yapan gazete, yeni anlaşmanın Rum Yönetimi açısından 850 milyon Euro’luk bir kayba sebep olacağını yazdı.

Gazete, bu kaybın büyük bir kısmının, yatırım için öngörülen 8 milyar dolarlık projelerden elde edilecek kazançlarla karşılanacağını ekledi.

"Afrodit’ten Yılda 520 Milyon Dolar- Partiler, Yeni Anlaşma Konusunda Bilgilendirildi” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verilen haberde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün siyasi parti teknokratlarını, Rum Yönetimi ile şirketler grubu arasındaki müzakerelerin tamamlanması ve taraflar arasında bir prensip anlaşmasına varılması konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Gazete, anlaşmayla şirket ve Rum Yönetimi’nin elde edeceği olası gelirlerle ilgili hesaplamaların, şirketlerin Mısır’daki Idku isimli doğal gaz sıvılaştırma terminalinin yöneticileriyle vardıkları prensip anlaşmasının ekonomik-teknik verilerine uyarlandığını da kaydetti.

Haberde, anlaşmanın, Afrodit yatağındaki konsorsiyumun yatağın geliştirilmesiyle ilgili araştırmaların ilerlediği ve yatırımla ilgili nihai kararların alındığı zaman kesinleşeceği de belirtildi.

Bu gelişmeler ışığında, nihai gelirlerle ilgili tahminlerin değişebileceği de ifade edildi.

“KAZANÇLAR VE KAYIPLAR”

Rum Yönetimi’nin yatağın geliştirilmesinden ötürü elde etmesi beklenen gelirlerin, brent petrolün fiyatının 2020-2022 döneminde varil başına 70 dolar olacağını öngören senaryoya dayandığını kaydeden gazete, şirketlerin ve devletin hesaplamalarına göre, Afrodit yatağının geliştirilmesi projesinin, brent petrolün varil başına fiyatının 60 doların altında olması halinde, sürdürülebilir olamayacağı kaydedildi.

Yatağın geliştirilmesi sırasında büyük dalgalanmalar yaşanması durumunda ise, iki taraf için yatırım getirisinde de benzer dalgalanmalar yaşanacağını kaydeden gazete, sözleşmede değişiklik yapılmasının dayandığı felsefenin, brent petrolün fiyatının yaklaşık 60-75 dolar arasında olduğu dönemlerde, şirketlerin mevcut sözleşmeyle kıyaslandığında, önemli ölçüde gelir artışına sahip olmalarını öngördüğünü iletti.

Brent petrolün fiyatının 75 dolar ve üzerine çıktığı dönemlerde, devletin gelirlerinin artacağını; petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktığında is, Rum Yönetimi’nin gelirlerinin mevcut sözleşmedeki gelirleri aşacağını kaydeden gazete, bu senaryoya göre, devletin 18 yıllık programdan elde edeceği toplam net gelirin 9 buçuk milyar dolara ulaşacağını yineledi.

Bir diğer ifadeyle, bugünkü mevcut gelirlerin orantılı paylaşımı anlaşmasının geçerli olması durumunda, devletin 850 milyon dolar daha az (yılda yaklaşık 45 milyon dolar) gelir elde edeceğini belirten gazete, yeni anlaşmaya göre, devlete gidecek olan gelir yüzdesinin, yüzde 62’den yüzde 57’e düşürüldüğüne işaret etti.

Devletin, Afrodit yatağının ticari olarak değerlendirilmesinden elde edeceği ortalama yıllık gelirin 500-520 milyon dolar olacağının tahmin edildiğini de aktaran gazete, anlaşmanın, 4.1tcf (trilyon ayak küp) olarak hesaplanan Afrodit yatağının daha büyük olduğunun ortaya çıkması durumunda, devletin elde etmesi beklenen gelirlerin olası artışını ise açıkta bıraktığına dikkat çekti.

“8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM”

Gazete Rum siyasi parti teknokratlarının Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’ten dün aldıkları bilgilendirmeye göre, Afrodit yatağının iki aşamalı olarak geliştirilmesiyle ilgili sermaye harcamaları ve işletme maliyetlerinin, şirketlere yaklaşık 8 milyar dolara mal olacağını belirtti.

Bu tutarın içerisinde, 12’nci parselden doğal gazı Mısır kıyılarına ve Idku isimli LNG terminaline götürecek boru hattının döşenmesi maliyetinin hesaplanmadığını kaydeden gazete, bu maliyetin 1,1 milyon olabileceğini ifade etti.

Yeni anlaşmanın, sözde MEB’de yatırımlar gerçekleştirilmesini güvenceye alma konusunda oldukça somut ve sert maddeler öngörmesinin devlet açısından kazanç olarak addedildiğini de yazan gazete, yataktaki yeni teyit sondajının somut bir zaman çerçevesi içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda, Noble-Shell-Delek’in sözleşmeyi kaybedeceğini belirtti. Haberde, Rum Yönetimi’nin de rezervin değerlendirilmesi konusunda başka şirketlerle işbirliği yapabileceğine işaret edildi.

Gazete, hükümetin amacının, zaman takviminin işleyebilmesi ve doğal gaz üretiminin 2024 veya 2025 yılında başlayabilmesinin mümkün olması için, bu yeni anlaşmanın Temmuz ayı içerisinde Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi olduğunu ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Afrodit’ten 9 Buçuk Milyar Dolarlık Çeyiz” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Afrodit yatağından doğal gaz satışıyla ilgili anlaşmaya varıldığını ve bunun 2024 yılında başlamasının beklendiğini yazdı.

Afrodit yatağındaki doğal gazın 18 yıl boyunca Mısır’a ihraç edileceğini kaydeden gazete, önümüzdeki aya kadar yatağın geliştirilmesiyle ilgili planın hazır olacağını, 2020 yılının 2’nci yarısında ise Afrodit yatağındaki 3’üncü sondajın yapılacağını belirtti.

Gazete bunun hem teyit sondajı, hem de yatağın işletilmesi altyapısına sahip ilk sondaj olacağını ifade etti.

Haravgi ise “Afrodit’ten Daha Az Gelir, Sözleşmenin Uygulanması İçinse Daha Fazla Madde” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Afrodit yatağının geliştirilmesinden elde edilecek gelirlerin yeniden tahsis edilmesiyle ilgili olarak Noble-Shell-Delk şirketler grubuyla varılan anlaşmadan memnun göründüğünü yazdı.