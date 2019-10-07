AB ile Kıbrıslı Türklerin doğrudan ticaret yapması ilerletiliyor

AB ülkeleri ile Kıbrıslı Türkler arasında doğrudan ticareti öngören ancak 2004 yılından beridir AP Ticaret Komitesi’nde beklemede bulunan dosyanın yeniden gündeme gelmesi sonrasında Rum AP milletvekillerinin, tüzüğü engellemek adına her türlü girişimi başlattıkları bildirildi

AB ülkeleri ile Kıbrıslı Türkler arasında doğrudan ticaret yapılmasını mümkün kılan ancak hazırlandığı 2004 yılından beridir çeşitli gerekçelerle Avrupa Parlamentosu’nun ilgili komitesinde bekletilen Doğrudan Ticaret tüzüğünün yeniden gündeme gelmesi, Kıbrıs Rum tarafının engelleme çabalarını yeniden harekete geçirdi.

Alithia gazetesi, “AB ülkeleri ile Kıbrıslı Türkler arasında doğrudan ticareti öngören ancak 2004 yılından beridir AP Ticaret Komitesi’nde beklemede bulunan dosyanın yeniden gündeme gelmesi sonrasında Rum AP milletvekillerinin, tüzüğü engellemek adına her türlü girişimi başlattıklarını yazdı.

Gazete, doğrudan ticaret konusunun 10 Ekim Perşembe günü Avrupa Parlamentosu’nun gündemine geleceğini, Yeşiller ve Sosyalistlerin Kıbrıs Türk tarafını desteklediklerini, bunun değişmemesi durumunda yaşanabilecek gelişmelerin Kıbrıs Rum tarafı adına “dramatik bir hal alabileceğini” belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, doğrudan ticaret tüzüğünün 2004 yılındaki şekliyle kalmaya devam etmesi veya tamamen kapanması yönünde temaslarda bulunmak için Brüksel’e gideceğini vurgulayan gazete, konu hakkında DİSİ AP milletvekili Lefteris Hristoforu’nun yaptığı açıklamaya da geniş yer verdi.

Hristoforu, gazeteye yaptığı açıklamada, Avrupa Halk Partisi’yle birlikte, tüzüğün yeniden gündeme gelmemesi konusunda her türlü diplomatik girişim ve görüşmeyi gerçekleştirmekte olduklarını belirtirken Sosyalistlerin ise tüzüğün yeniden gündeme gelmesi yönünde her türlü girişimi yaptıklarını ve bu yönde bir mektubu diğer tüm AP partilerine gönderdiklerini vurguladı.

Gazete, tüzüğün yeniden gündeme gelmemesi konusunda AKEL, DİKO ve EDEK AP milletvekillerinin de yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.