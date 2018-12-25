8 eylemci hastanelik oldu

CAS personelinin Ercan çemberinde başlattığı açlık grevi altıncı gününe girdi. Greve katılanlardan bugüne kadar 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede biri yoğun bakımda olmak üzere 3 kişinin tedavisi sürüyor

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta hakkında tasfiye kararı verdiği Cyprus Airport Services (CAS) personelinin Ercan Havalimanı girişindeki açlık grevi devam ederken, CAS’tan bir grup dün Başbakan Tufan Erhürman’la bir araya geldi. Başbakanlık’ta basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Öte yandan BRT’nin haberine göre, açlık grevindekilerin sayısı 12’yi buldu. Eski CAS personelinin Ercan Havalimanı çemberinde başlattığı açlık grevi altıncı gününe girdi. Greve katılanlardan bugüne kadar 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlananlardan 5’i tedavilerinin ardından eylem yerine geri döndü. Hastanede biri yoğun bakımda olmak üzere 3 kişinin tedavisi sürüyor. CAS’ın 133 personeli bulunuyordu.