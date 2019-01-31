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70 öğrenci uyuşturucudan yakalandı

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70 öğrenci uyuşturucudan yakalandı
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Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında yaşların 15 ila 18 arasında olan 70 öğrenci uyuşturucu madde kullanma ve satma suçlamalarıyla tutuklandı.

Alithia gazetesi: “Yeni Şok: 2018’de 70 Öğrenci Uyuşturucudan Tutuklandı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Narkotik Polisinin (İKAN) verilerine göre 2018 yılında, yaşları 15 ila 18 arasında olan 70 öğrencinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışı suçlarından tutuklandıklarını yazdı.

Gazete, bu öğrencilerden 68’inin sadece kullanıcı olduklarını ve tedavi gördüklerini belirtirken, iki öğrencinin ise uyuşturucu madde satışından tutuklandığını vurguladı.

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