24 saatte 300 milyon Euro'luk mevduat bankadan kaçtı

Rum Kooperatif Bankası’ndan mevduat kaçışları devam ediyor. Mevduatların tıraşlanacağı söylentileri nedeniyle geçen yıldan başlayan kaçışlar ile bankanın 3 milyar Euro tutarında mevduat kaybettiği, son 24 saatte kaçan mevduat miktarının 300 milyon Euro’yu aştığı haber verildi.

Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satılması için Rum Yönetiminin vermesi gereken devlet teminatı Rum Meclisinin Cuma günkü toplantısında oylanacak ancak siyasi partilerin isteksiz davranması nedeniyle yaşanan belirsizlik tansiyonu daha da yükseltiyor.

DİKO, önceki gün, onay vermek için aralarında Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Maliye Bakanı’nın da bulunduğu bazı yetkililerinin istifasını şart koşmuştu, Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu, Rum Başkanlık Sarayı'nın isteği üzerine dün istifa etti.

Fileleftheros haberi “3 Milyar Euro’luk Mevduatı Kaybetti… Fısıltılar, Söylentiler ve Partizanlık Kooperatifi Darbeledi” başlığıyla manşete çekti.

Gazete, Cuma günkü oylamanın akıbetiyle ilgili belirsizlik ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın alelacele istifa etmesinin, Kooperatif Bankası mevduat sahiplerinin kaygılarını artırdığını ve banka vezneleri ve ATM’lerine yığılmaya devam ettiklerini yazdı.

Rum Yönetiminin mevduat sahiplerini sakinleştirmek için, kimsenin tıraşlanma mağduru olmayacağı açıklamasını yinelediğine; DİSİ’nin de, yılsonuna kadar maaşlar ve diğer harcamalar için parti kasasında tuttuğu 500 milyon Euro’yu bugün Kooperatif Bankası’na yatıracağını açıkladığına dikkat çekildi.

Gazete bu sağlıksız durumun, devam etmesini hiçbir şekilde istemeyen diğer ticari bankaları da endişelendirdiğine; banka yetkililerinin siyasi liderliğe ve partilere “tansiyonu tırmandırmayın ve mevduat sahiplerine, herhangi bir sorun olmayacağını söyleyin” çağrısı yaptıklarına işaret etti.

Alithia manşet haberini “Kredilerin! Tıraşlanması… Ani Gelişmeler… Kooperatif Kıbrıs Bankası Yönetim Kurulu İstifa Etti” başlığıyla aktardı.

Gazete Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu’nun dün istifa ettiğini ancak batık kredileri yönetecek birim (kayyum?) atanmasına kadar görevleri başında kalacağını kaydetti.

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu da dahil siyasi partilerin, yönetim kurulunun istifasını “gecikmiş” diye niteleyerek memnuniyet belirttikleri açıklamalar yaparken, DİSİ dışındaki siyasi partilerden Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ve Merkez Bankası Başkanı’nın da istifaları istendi.

Bu arada çokça tartışılan “ESTİA” (aile ocağı) isimli plan da meclise sunuldu. 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek plan, toplumun, aldıkları kredi taksitlerini ödeyemeyecek durumdaki kesimlerini korumayı amaçlıyor. Planda, teminat olarak ikamet edilen evin gösterildiği, ancak taksitleri ödenemeyen kredilerin yüzde 30 gibi önemli bir bölümünün tıraşlanması öngörülüyor. Bu tedbirin 15 bin dolayına borçluyu etkileyeceğine işaret edildi.

Politis manşet haberini “Estia, Kırmızı Kredileri De Tıraşlıyor” başlığıyla aktardı ve yaklaşık 3 milyar 400 milyon Euro değerindeki krediyi kapsayacak “Estia Planı”na dahil olabilme şartlarına detaylarıyla yer verdi.

Haravgi de haberi manşetten, ancak “Estia Planı Evsiz Bırakacak” başlığıyla aktardı. Gazete Rum Yönetiminin, alelacele meclisten geçirmeye çalıştığı ekspres-açık artırmalarla ilgili torba yasasının ve “belirsiz” diye nitelediği Estia planının, çok sayıdaki kredi mağdurunun küçük bir bölümü için “havuç”, büyük bölümü için “ağır kırbaç” olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Estia planının en fazla 15 bin kredi mağdurunu kapsayacağını belirten gazete, binlerce mağdurun, özellikle de plana dahil olamayacak dar gelirli binlerce kişinin borçlarını yeniden yapılandıramayacağını ve ortada kalacağını savundu.