Zihniyet Değişmedikçe Müzakere Olamaz

Dışişleri Bakanı Özersay, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak dün akşam sürpriz bir şekilde Ankara’ya gitti. Özersay, yarına kadar sürecek temaslarında Çavuşoğlu yanında TC Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşecek

Öte yandan Özersay, Kıbrıs sorununun çözümü için Rum tarafında gündeme getirilen gevşek federasyon önerisine tepki gösterdi. Özersay, “Bu öneriyle süreç yeniden başlatılırsa statükonun devamına hizmet edilmiş olunur” dedi

Özersay, Rum liderliğinin gevşek federasyon kavramıyla, Kıbrıs Türk tarafını ve BM’yi aynı kısır ve sonuçsuz müzakere sürecine hapsetmeye çalıştığına dikkat çekti

Özersay “Rum liderliği gevşek federasyon diyerek Kıbrıs Türkünün kararlara etkin katılımını budamaya çalışıyorsa bu çabası boşunadır. Zihniyet değişimi olmadıkça müzakere etmek, zaman kaybıdır” dedi

Özersay, Ankara’ya çağrıldı

Dışişleri Bakanı Özersay, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara’ya ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. Görüşmede, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Bakan Özersay’ın Ankara ziyareti ele alındı ve görüş alış verişinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çarşambaya kadar sürecek ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durularak, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Özersay, temasları kapsamında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu "KKTC ve bölgesel gelişmeler" hakkında bilgilendirecek, ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşecek.

Bakan Özersay, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek “Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset” konulu sempozyumun açılışına da katılacak.