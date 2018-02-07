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Zihni Türksel'den gastronomi alanında büyük başarı

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Zihni Türksel'den gastronomi alanında büyük başarı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan’da 22 ülke mutfağı ile 55 bölgesel mutfağın katıldığı yarışmada, 77 yarışmacı arasından birinci seçilen Zihni Türksel’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Azerbaycan’daki yarışmada altın madalya ve kupa kazanan Türksel, Makedonya’da düzenlenen uluslararası gastronomi yarışmasında jürilik yaptığını belirtti.
Dünya İslam Mutfak Sanatları Federasyonu’nun  kısa bir süre sonra kurulacağını kaydeden Türksel, söz konusu federasyonda Kuzey Kıbrıs’ın da  temsil edileceğini ve kendisinin de eğitim komitesi başkanı olarak görev alacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türksel’i başarısından dolayı tebrik etti.

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