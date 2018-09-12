Zamların nedeni Koop Süt değil

Koop Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, Koop Süt’ten kaynaklanan bir pahalılık olmadığını söyledi

Koop Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, “Asgari ücret, elektrik, akaryakıt ve su girdilerinde ciddi bir artış var. Dövizdeki artış, ciddi bir şekilde ambalaj giderlerimizi artırdı. Hükümetin teşvikleri de piyasanın ucuzlamasına yönelik değil. Halkınızdan özür diliyorum ama, bilinsin ki, KOOP SÜT yüksek marjla çalışan bir kurum değil. Piyasada denge unsurudur ve halkın öz kuruluşudur” dedi.

Yücesoylu piyasada eleştirilerin KOOP SÜT’e yönelmesinin anlamsız olduğunu belirterek, üretim ve marketlere mal satış fiyatını paylaştı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Yücesoylu, KOOP sütten kaynaklanan bir pahalılık olmadığını, fiyatlarının çok net olduğunu söyledi.

Yücesoylu, Koop Süt’ün vatandaşa kazık atma niyetinde olmadığını söyleyerek ürünlerin fabrika çıkış fiyatları hakkında bilgi verdi.

Salih Yücesoylu “şu anda 1 kilo hellimin bizden çıkışı 37 TL’dir. Bayimiz markete götürüyor ondan sonrasına biz müdahil değiliz. Marketler kendi kar marjlarına göre fiyatı belirliyor.

UHT sütün bizden çıkışı 4.60 TL market satışı maksimum 5-5.10 TL arasında olmalı” dedi.

“Sütün piyasa fiyatı maksimum 5 TL’ye satılmalı” diyen Yücesoylu, “Türkiye’de süt fiyatı tarihinde ilk defa bizden ucuz kaldı Türkiye pazarını kaybediyoruz” dedi.