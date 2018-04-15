Zamansız veda

Limasol Türk Kooperatif Bankası çalışanı 48 yaşındaki Münevver Bereketligil yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk annesi Bereketligil’in zamansız vedası, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu

Limasol Türk Kooperatif Bankası Merkezi Operasyon Birimi Müdürü 48 yaşındaki Münevver Bereketligil yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk annesi Bereketligil’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bereketligil, 11 yıldır damar hastalığı (Takayasu) ile mücadele ediyordu. Bereketligil önceki gün ailesi tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ağır metabolik koma halinde getirildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bereketligil için dün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Bereketligil, öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.