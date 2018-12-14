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“Yolsuzluk dosyaları polisteyken müdahalede bulunamayız”

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Başbakan Erhürman, yolsuzluklarla ilgili dosyalar polise iletildikten sonra kendilerinin daha fazla müdahalede bulunamayacağını, bulunmaları halinde bunun siyasi müdahaleye gireceğini kaydetti

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“Yolsuzluk dosyaları polisteyken müdahalede bulunamayız”
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Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık bütçesi ile ilgili söylenenlerin birçoğundan yararlandığını belirtti. Erhürman, “Ekonomik protokol konusunda bizim Başbakanlık’ta yaptığımız çalışma çerçevesinde görüşmeye hazır noktaya geldiğimizi yetkililere bildirdik. Sayın Fuat Oktay’ın burada bulunduğu dönemde de bunu dile getirdik. Çalışmalar bizim yaptığımız çalışma çerçevesinde yürütülecek. Daha sonra siyasi görüşmeler yapılarak ardından son noktayı teknik heyetler koyacak” dedi. 
Mali protokol döneminde yapılıp yapılmayanlar eleştirilirken bunun rakamlarla ortaya konarak açıklanması gerektiğine işaret eden Başbakan Erhürman, E-devlet konusundaki raporları da rakamlar vererek açıkladı. Erhürman, projeye katılan kurum sayısının 217 olduğunu söyledi. 
Gençtepe Parkı projesi ile ilgili çok ciddi çalışma yapıldığını ifade eden Başbakan Erhürman, ilgili tüm odalardan görüş ve öneri istendiğini, “EBİ” ile yürütülen çalışmalarda son noktaya kadar getirilmesinin mümkün olmadığını aktardı. 
Spor Dairesi ile ilgili 3 milyon TL borç devraldıklarını ve bütçede görülen ödemelerinin de bu borçla ilgili olduğu bilgisini veren Başbakan Erhürman, sözleşmeli personel konusunda bu dönem için ilk defa sınavla sözleşmeli personel alındığını kaydetti. 
Dome Otel konusunda, ne yasada ne de sözleşmede, sözleşme yenilenmesinin ihale ile yapılacağı konusunda bir madde bulunmadığına işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, sözleşmeli personelin bir kısmının işe gelmediği ile ilgili eleştiriler konusunda ise, Personel Dairesi’nin bu dönemde yaptığı bazı denetimler nedeniyle personelin işe gelmediğini ifade etti. 
Yolsuzluklarla ilgili dosyalar konusuna da değinen Başbakan Erhürman, polise yapılan şikayetlerin ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun raporlarının ortada olduğunu söyleyerek, dosayalar polise iletildikten sonra kendilerinin daha fazla müdahalede bulunamayacağını, bulunmaları halinde de bunun o zaman siyasi müdahaleye gireceğini kaydetti. Başbakan Erhürman, “Bu konuda yapabileceğimiz ancak konunun takipçisi olmaktır” dedi. 
Başbakan Erhürman, Levazım ve Binboğa’nın Kooperatif Merkez Bankası’ndan koparılarak, bunların artık kooperatif olduğunu ve Başbakanlık'la ilgileri bulunmadığını kaydetti.

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