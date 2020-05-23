banner411
banner69
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
54 0
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
21 0
 
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
94 0
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
183 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
241 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
45 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
49 0
banner449

Yerli üretim için fon yerine elektrik indirimi

banner27

UBP-HP Hükümeti, yerel üretimi desteklemek adına sanayicilere yönelik elektrik tarifesinde indirim yapılması yönünde çalışma başlattı

Yerli üretim için fon yerine elektrik indirimi

UBP-HP Hükümeti, yerel üretimi desteklemek adına sanayicilere yönelik elektrik tarifesinde indirim yapılması yönünde çalışma başlattı.

Bakanlar Kurulu’nda yapılan çalışma ile enerji maliyetinin düşürülmesiyle üretimin daha ucuz hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında hammaddenin de ucuzlatılması için de girişimler başlatıldı.

Hükümetin bu konudaki çalışmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir tv programında açıkladı.

Taçoy, üretim yapan ve servis veren işletmelerin enerji ücretlerinin yüksekliğinden şikayet ettiğine dikkat çekerek, üretim yapan yerlerin elektrik ücretlerinde indirim yapacaklarını söyledi.

Taçoy, fonları yükseltmek yerine enerji, hammadde, işçilik ve finansal maliyetleri aşağıya çekerek insanların istikrar yakalamasını istediklerini belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.