Yerli üretim için fon yerine elektrik indirimi

UBP-HP Hükümeti, yerel üretimi desteklemek adına sanayicilere yönelik elektrik tarifesinde indirim yapılması yönünde çalışma başlattı

UBP-HP Hükümeti, yerel üretimi desteklemek adına sanayicilere yönelik elektrik tarifesinde indirim yapılması yönünde çalışma başlattı.

Bakanlar Kurulu’nda yapılan çalışma ile enerji maliyetinin düşürülmesiyle üretimin daha ucuz hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında hammaddenin de ucuzlatılması için de girişimler başlatıldı.

Hükümetin bu konudaki çalışmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir tv programında açıkladı.

Taçoy, üretim yapan ve servis veren işletmelerin enerji ücretlerinin yüksekliğinden şikayet ettiğine dikkat çekerek, üretim yapan yerlerin elektrik ücretlerinde indirim yapacaklarını söyledi.

Taçoy, fonları yükseltmek yerine enerji, hammadde, işçilik ve finansal maliyetleri aşağıya çekerek insanların istikrar yakalamasını istediklerini belirtti.