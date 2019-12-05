Yenilenebilir enerjide standart şart

Ülkede yenilebilir enerjiye talep artıyor, birçok eve ve işyerine güneş enerji panelleri yerleştiriliyor ama bu konuda hiçbir standart uygulanmıyor, denetim de yapılmıyor

Yenilebilir enerjide görülmeyen tehlike

Ülkede yenilebilir enerjiye talep artıyor, birçok eve ve işyerine güneş enerji panelleri yerleştiriliyor ama bu konuda hiçbir standart uygulanmıyor, denetim de yapılmıyor

Can ve mal güvenliği için tehlike arz eden bu konuya karşı harekete geçen Gönyeli Belediyesi, standartları belirlerken, vatandaşların da bu kurallara uymasını istiyor. Başkan Benli “Felaket gelmeden önlem alınmalı” diyor

Güneş enerjisi, yeni, temiz ve alternatif bir enerji olarak öne çıkarken, ülkemizde de bu konuda son yıllarda gözle görülür şekilde talep artmaya başladı.

Ancak yenilebilir enerji olan bu sistemde pek bilinmeyen ve göz ardı edilen bir tehlike mevcut. Güneş enerji panellerinin doğru standartlarla uygulanmadığı takdirde can güvenliği, mal güvenliği, bina mimarisi, kent mimarisi ve mülkiyet hakkı tehlikeye giriyor.

Ülkede bu konuda yıllardır hiçbir denetim yapılmıyor. Yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren bazı şirketler, gerekli tüm izinleri devlet birimlerinden aldıktan sonra güvenlikten yoksun, standart dışı şekilde güneş panelleri inşa ediyor ve denetim eksikliği nedeniyle bu konuya müdahale edilemiyor.

GÖNYELİ BELEDİYESİ GİRİŞİM BAŞLATTI

İşte bu olası tehlikeler, ülkede planlı büyümenin öncüsü olan ve yenilebilir enerjiye destek olan Gönyeli Belediyesi’ni harekete geçirdi. Bu konuda yoğun ve sistemli bir çalışma başlatan Gönyeli Belediyesi, diğer tüm alanlarda olduğu gibi 'Güneş Enerji Gelişimine Yönelik Standartları' da belirledi.

Sadece Gönyeli için değil tüm ülkede bu konuda standart olması gerektiğine inanan Gönyeli Belediyesi, insanların can ve mal güvenliğini korumak için yeni düzenlemeler yapılmasını talep ediyor.

Güneş paneli kurulumu, bir inşaat faaliyeti olup, inşaat iznine tabi oluyor.

Gönyeli Belediyesi, güneş enerji panellerinde getirilecek standartlarla sadece insanların değil ilgili firmaların da korunacağına dikkat çekiyor.

Vatandaşların can ve mal güvenlikleri için standart kurallara uymalarını isteyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli “Felaket gelmeden önlem alınmalı” diyor ve diğer belediyelerin de bu konuda harekete geçmesini istiyor.

Ülkenin en hızlı büyüyen kenti olan Gönyeli’de enerji panellerine yönelik ilgi artıyor. Bu yıl içinde kentte 534 hane, Yenilebilir Enerji Kurulu’nda kurulum için başvuru yaptı.

YÜZDE 55.56’SI YANLIŞ

Gönyeli Belediye ekipleri, bölgede kurulumu tamamlanmayan 11 haneye inşaat izni olmadığı için ihbar verdi.

Belediye ekiplerinin kent genelinde yaptığı incelemede de mevcut olan güneş panellerinin yüzde 55.56’sının yanlış uygulandığını tespit etti.

BENLİ: FELAKET GELMEDEN ÖNLEM ALINMALI

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, felaket gelmeden önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Gönyeli Belediyesi’nin bu girişimleri karşısında bazı çevrelerce “belediye vergi almak peşinde” şeklinde iddialar ortaya atıldığını dile getiren Ahmet Benli, “Biz vergi peşinde değiliz. Gerekirse Belediye Meclisi kararı ile bu vergiden muaf oluruz. Yasal yetkiyle ya da teşvik kapsamına alınmasıyla vergi muafiyeti sağlayabiliriz” dedi.

Öte yandan güneş enerji gelişimine yönelik standartların yanlış kullanıldığı takdirde insan sağlığını tehdit etmesine rağmen ülkedeki diğer 27 belediyeden hiçbir şekilde girişim başlatılmaması dikkat çeken bir başka nokta.

Bu tehlikenin önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için çalışma yapan Gönyeli Belediyesi’nin diğer belediyeler için öncü olması temenni ediliyor.

Bir hane ya da işyeri sahibi ‘güneş enerjisi ’ne yatırım yapacaksa ülkemizde şu yolu izliyor

Güneş Paneli İzin Süreci:

*İlgili firmaya başvurulur.

*Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na Başvuru yapılır.

*Yenilebilir Enerji Kurulu’nda, tüzüğe uygun olup olmadığı sorgulanır.

*KIB-TEK'ten şebeke bağlantısına uygun olup olmadığı sorgulanır.

*KIB-TEK'ten şebeke bağlantısına uygun olduğu raporu gelince, Y.E.K. izin belgesini verir.

*Kurulum yapılır.

*Kurulum KIB-TEK kontrolüne sunulur.

*Kontrolde onaylanan tüm projelere Y.E.K. belgesi düzenlenir.

*KIB-TEK ile mahsuplaşma başlar.

Güneş Enerji Panelleri kurulması için kural ve standartlar bulunuyor.

Güneş panellerinin en yüksek kısmı, çatı zemininden hesaplanmak üzere, 1.20 metreden daha yüksek olmamalı.

Düz Çatılar 1.20 m

Güneş Panellerinin çatıdan olan üst yüksekliği 20 santimetreden fazla olmamalıdır,

Eğimli Çatılar 20 cm

İnşaat izni ve/veya kesin onay belgesi almış ve/veya taşınmaz mal koçanında kayıtlı binalarda yapılacak aşağıda belirtilen sınırlama ve koşullara sahip küçük ölçekli güneş enerjisi panelleri kurulumuna yönelik gelişmelerde,

Binanın ve/veya yardımcı binanın çatısında eğimli çatı ise; üst çatı yüksekliği çatıya dik olarak ölçülmek üzere, çatıdan 20 cm'yi aşmayan; bacalar ve merdiven kuleleri dışında hiçbir kısmı çatının en yüksek kısmından daha yüksek olmayan, düz çatı ise kurum alanı çatının dış kenarından en az 1 metre içeride yer alan, bacalar ve merdiven kuleleri dışında en yüksek kısmı çatının zemininden hesaplanmak üzere 1.20 metreyi aşmayan;

Binanın cephesinde; pencere, kapı, balkon ve benzeri açıklıklar kapanmayacak şekilde bina köşelerinden ve çatıdan en az 1 metre içeride, cephe aldığı duvardan uzaklığı dik ölçülmek üzere 20 cm'den fazla olmayan;

Binanın bahçesinde; kurulumun parsel sınırından 3 metre mesafe içerisinde olması durumunda yüksekliği bahçe zemininden 1.20 metreyi, 3 metre mesafe dışında olması durumunda 2.50 metreyi aşmayan;

Pergola üzerinde; Monte edileceği pergolaların parsel sınırından en az 3 metre geride olan, yüksekliğinin bahçe zemininden 4 metreyi aşmayan, pergola ile birlikte esas binanın taban alanının %20 sini aşmayan,

Bir ev için ortalama 6 kWp güneş enerjisine ihtiyaç vardır.

Güneş panelleri, yanlış uygulama sonucu bu şekilde can ve mal güvenliğini tehlikeye atabiliyor