“Yeni Ercan’ın yüzde 75’i tamamlandı”

Bakan Atakan, yeni Ercan Havalimanı terminal binasının tamamlanması konusunda bitiş tarihinin netleşme noktasına geldiğini söyledi ve “Toplamda yüzde 75 gibi bir tamamlanma yüzdesine ulaşılmıştır” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini 234 Milyon 274 Bin 200 TL olarak oyçokluğu ile onayladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yeni Ercan Havalimanı terminal binasının tamamlanması konusunda uzun süredir ilk defa gerçekten anlamda bir geriye sayım süreci başlamış olup gerek terminal binasının, gerek teknik aksamın gerekse ikinci pist ve PAT sahalarının tamamlanması yönünde bir bitiş tarihi netleşme noktasına gelmiştir.”

Atakan, yeni Ercan Havalimanı terminal binası, pisti ve PAT sahaları ile ilgili de bilgi verdi ve şöyle devam etti:

“Yapılacak 3000mX45m yeni pistin tamamı kaliteli beton öncesine kadar tamamlanmıştır. İki pisti birbirine bağlayacak olan taksi yollarında ise altyapı tamamlanmak üzeredir. Yeni pist imalatının yaklaşık %45 tamamlanmıştır. Yeni pistte kaliteli beton dökümü 07 Aralık 2018 tarihinde başlamıştır.

Mevcut pistin uzatılması dolgu işlerine başlanmıştır. Yaklaşma ışıklarından itibaren doğu yönüne doğru, projeye uygun olarak tüm beton kaplanacak yüzeylerin altında dolgu ve tesviye işleri devam etmektedir. Yüksek dolgu olan bölümlerde kaya dolgu çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 600,000 metreküp dolgu tamamlanmıştır. Bu bölümde yapılan çalışmalar ile toplam dolgunun % 60 tamamlanmıştır.

Bu kapsamda ILS ( Instrument Landing System ) uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan bir seyrüsefer yardımcı sisteminin ihtiyacı olan fiziksel alanlar için tüm kural ve kriterlere uygun olarak dolgu işlemleri tamamlanmak üzeredir.

Toplamda 171.000 metrekare yeni apronun yaklaşık 140.000 metrekaresi (%80) kaliteli beton öncesine kadar tamamlanmıştır. Geri kalan bölümde ise yakıt hidrant dahil altyapı çalışmaları devam etmektedir. ( Yakıt hidrant sistemi ile körüğe yanaşan uçaklara tanker ihtiyacı olmadan dolum yapılabilecektir )

8 adet körüğün zemine temas ettiği son nokta olan 8 adet rotundanın betonarme imalatları tamamlanmıştır. Betonarmesi tamamlanan 8 numaralı körükten başlayarak yüzey iyileştirme ve boya örneği çalışmalarına başlanmış, bir rotunda tamamen tamamlanmıştır. Bu kapsamda, yer kaplama malzemesi onayı ile örnek kaplama yapılan bölüm TC DHMİ ile yerinde incelenmiştir. Tamamlanan rotunda yapılarında dış cephe doğramaları ve güneş kırıcıları tamamlanmıştır.

Körük imalatları da tamamlanmış olup 2019 Mart ayı başından itibaren adaya intikal başlanıp yerlerine monte edileceklerdir.

Yeni terminal binasında tüm betonarme karkas imalatları tamamlanmıştır.

Yaklaşık 90.000 metreküp beton ve yaklaşık 15.000 ton demir kullanılarak, betonarme imalatta (kaba inşaatta) %100 seviyesinde gerçekleşme sağlanmıştır.

Aynı kapsamda toplam 36 adet olacak bu projeye göre özel tasarlanmış ağaç formlu çelik taşıyıcıların imalatları tamamlanmış, tamamı projeye uygun şekilde monte edilmiştir.

Bodrum, zemin kat ve birinci katta bölücü duvar örümü ile batı cephesinde dış duvar imalatlarına başlanmıştır. Batı cephesinde duvar imalatı tamamlanmıştır.

Batı cephesinden başlamak üzere güney ve doğu cephelerinde cephe kaplamaları ve güneş kırıcı montajları başlamıştır. Bu kapsamda batı cephesi kara tarafı tamamlanmış diğer cephelerde ise montaj devam etmektedir. Kuzey cephesinde yapılan açılı çelik taşıyıcıların montajı tamamlanmasına müteakiben aşamalı olarak kuzey cephesine de 2019 yılı Ocak ayı içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Çok katlı otopark binasında ise, 25 550 metreküp beton ve yaklaşık 3 500 ton demir kullanılarak, betonarme imalatı (kaba inşaatı) % 100 olarak gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kapsamda duvar örümü imalatında, sıva imalatı devam etmektedir. Aynı kapsamda bitişe yönelik elektrik altyapı imalatları (tava montajları ile kablo çekim işleri) devam etmektedir.

Çağdaş bir terminalin gereği olan ve giden yolcuları üst kattan çıkışlarını yapabileceğimiz viyadük inşaatına devam etmektedir. Viyadük inşaatında tüm yaklaşma plakları ve kolonlara ek olarak 16 anodan 11 Ano plak döşeme tamamlanmıştır. Tüm kazı, dolgu ve yalıtım ile temelde 5,000 metre küp kolonlarda 1,500 metreküp, plakada da 7150 metreküp olmak üzere yaklaşık 14,000 metreküp beton imalat tamamlanmıştır. Toplamda %75 gibi bir tamamlanma yüzdesine ulaşılmıştır.

İç bağlantı yolları ile viyadük bağlantı yollarında toprakarme imalatı başlatılmıştır. Esnek tasarım imkanı sunan bu imalat ile büyüme öngörülen alanlar için ihtiyaç duyulacak istinat duvarlarında da kullanımı planlanmaktadır. Şu an için ilk planlanan 9,000 metrekare imalatın yaklaşık % 80’lik bölümü tamamlanmıştır. Buna ek olarak yaklaşık 3,000 metrekare daha yapılması planlanmaktadır.

Yeni yatırıma hizmet verecek arıtma ile katı atık ve çöp toplama tesisine başlanmıştır. Arıtma inşaatında betonarme yapısı tamamlanmıştır.

Yeni Ercan terminal binası ihale aşamasında her nasılsa es geçilen ve projeye eklenmeyen ARFF (Havaalanı İtfaiye ve Kurtarma) binası kategori 9 gereklilikleri çerçevesinde projelendirilmiş ve yapımına başlanmıştır.

Yine yeni havalimanı projesi yapılırken nasılsa es geçilen ve projeye eklenmeyen güvenlik güçleri binası ve gümrük ambarları projelendirilmiş ve 2019 başında temeli atılacak seviyeye getirilmiştir. Özellikle güvenlik binası yeni yapılanma ve yeni terminal çerçevesinde ‘Ercan Polis Müdürlüğü’ seviyesinde hizmet verebilecek yapıda tasarlanmıştır.

Tüm havaalanı arazisini çevreleyecek emniyet çevre yolu ve emniyet tel örgüsü alt yapısına başlanmıştır. Arazinin doğu, güney ve batı bölümünde her iki çalışmada devam etmektedir.

Yakıt hidrant Yeri Görevli Şirket ile beraber projede belirlenmiştir. Bu kapsamda güneyde yer alan Askeri Birlik ve Kolordu Komutanlığı ile görüşülmüş ve ihtiyaç duyulan arazi Askeri Birlikten alınarak Görevli Şirkete teslim edilmiştir.

Genel hizmetler - özel hizmetler araç garajı ile ilgili tüm kazı, dolgu ve yalıtım işleri ile toplamda 2600 Metreküp betonarme imalat tamamlanmıştır. Betonarme yapının %100’ü tamamlanmıştır. Çelik çatı makasları imalatı ve montajı tamamlanmıştır.

Apron Bariyer Binası, (Apron Giriş Kontrol Binası) Kazı, dolgu ve yalıtım işleri ile toplamda 400 Metreküp betonarme imalat tamamlanmıştır. Betonarme yapının %100’ü tamamlanmıştır.

Yeni yatırımlar kapsamında mekanik ve elektrik sistemleri ve alt yapıları ile firmalara sipariş onayları verilmiş, bu kapsamda kullanılacak sistemlere ait fabrika testleri gerçekleşmiştir. Yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların ve asansörlerin bir kısmı ile montaj elemanları şantiye sahasına gelmiş ve monte edileceği zamana kadar muhafaza edilmektedir.

Yeni yatırımın genelinde 5 500 000 metreküp kazı ve 4 500 000 metreküp dolguya ulaşılmıştır. (yaklaşık % 90 oranında ) Gerçekleşen miktar bu miktar; proje başlangıcında öngörülen miktarın üzerindedir.

TC Alt Yapılar Genel Müdürlüğü ve TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi uzmanlarının içinde bulunduğu ve tecrübeleri ile yardım ve destek verdiği, Alt Yapı ve Üst Yapı Kontrollük Teşkilatları ile kontroller aksamadan düzenli bir şekilde yapılmaktadır.”