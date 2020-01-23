Yeni Av Yasası bir an önce yürürlüğe girmeli

Biyologlar Derneği, yeni av yasasının, seçim sürecine kurban edilmeden bir an önce yürürlüğe girmesini istedi

Biyologlar Derneği, hem Avcılık Federasyonu’nun hem de çevre örgütlerinin asgari müştereklerde bulunarak ortak akılla son halini verdiği ve Meclis’ten oy birliğiyle geçen yeni av yasasının, bir an önce yürürlüğe girmesini istedi.

Dernek, Cumhurbaşkanı’nın yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği yasanın, zaman kaybedilmeden ve yaklaşan seçim sürecine de kurban edilmeden süratle görüşülerek onaylanmak üzere yeniden Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yaban hayatın korunmasına katkı oluşturması amacıyla “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası”nın iyileştirilmesi için 2 yılı aşkın bir süre önce İçişleri Bakanlığı nezdinde ve ardından da Meclis Hukuk Komitesi’nde başta Avcılık Federasyonu olmak üzere ilgili diğer tüm paydaşlarla birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Sarpten açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışmalar sonucu, elde ettiğimiz bizim açımızdan elbette mükemmel bir yasa değildir. Ancak, farklı bakış açılarına sahip olsak da hem Avcılık Federasyonu’nun hem de çevre örgütlerinin fikirleri asgari müştereklerde buluşularak ortak akılla yasaya son hali verilmiştir. Öyle ki, uzun soluklu bir çalışma ve yoğun bir emek harcanarak birçok tartışmanın neticesinde farklı siyasi partilerinin temsilcilerinin bulunduğu hem Meclis alt komitesinden hem de Meclis Genel Kurulu’ndan oy birliğiyle geçmiştir. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yeniden değerlendirmek üzere yasayı Meclis’e geri göndermiştir.”

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası”ndaki değişikliklerin mevcut yasaya göre hem doğal yaşamın korunması hem de sürdürülebilir avcılığın sağlanması konusunda birçok olumlu adım içerdiğini savunan Sarpten, şöyle devam etti:

“Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse; ilk kez çevre örgütü temsilcilerinin de yer alacağı ve doğrudan Bakanlar Kurulu’na öneri sunacak olan bir danışma kurulunun oluşturulması, av suçlarına karşı cezai yaptırımların artırılması ve ilk kez sabit para cezası uygulamasının getirilmesi, ruhsat çıkarmada karga başı indiriminin kaldırılarak 250 boş kovan getiren avcılara indirim yapılacak olması, av tarihlerinin yeniden düzenlenerek ağustos ve mart ayında av yapmanın yasaklanması, öldürülmüş kanlı av hayvanlarının sosyal medya ve her türü yayın organında yayınlanmasının yasaklanması, avlanabilecek kuş miktarlarına sınırlama getirerek üveyik sayısının 40’dan 10 adete düşürülmesi gibi bazı maddeler sayılabilir. Ayrıca, komiteye gelen taslakta yer alan ördek ve tilki avının önünün açılması yönündeki maddeler de tasarıdan çıkarılmış olması da son derece önemli bir kazanımdır.”

Sarpten, “yoğun bir emek harcanarak hazırlanan ve oy birliğiyle Meclis’ten geçmiş olan ‘Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın daha fazla zaman kaybetmeden ve yaklaşan seçim sürecine de kurban edilmeden süratle görüşülerek onaylanmak üzere yeniden Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi gerektiğini” ifade etti.