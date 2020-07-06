banner411
banner69
Kendini vahşi hayvanlara adadı
Kendini vahşi hayvanlara adadı
15 0
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
104 0
 
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
29 0
"Çevreyi ve doğayı koruma her bireyin görevi"
17 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
26 0
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
38 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
21 0
banner460

YDP olağanüstü kurultaya gidiyor

banner27

YDP olağanüstü kurultaya gidiyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü kurultaya gitme kararı aldığını açıkladı.

Arıklı yazılı açıklamasında, yarın toplanacak MYK’da kurultay tarihi olarak 19 Temmuz’u önereceğini belirterek, ilk çağrıda gerekli çoğunluğun toplanamaması halinde tüzük gereği 2 Ağustos’ta kurultayın toplanacağını kaydetti.

Kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini, yol arkadaşlarıyla istişare ederek kararını vereceğini de ifade eden Erhan Arıklı, normalde olağan kurultayı Mart 2020’de yapmaları gerektiğini ama pandemi dolayısıyla ertelediklerini anlattı.

Erhan Arıklı, tüzüğün 17. maddesi 2. fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını duyurdu.

“YSK’da 6 bin 950’si kayıtlı, 650’si bekleyen toplam 7 bin 500 üyesi olan en büyük ikinci parti olduklarını” belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Pandemi döneminde, gerekli sağlık ve hijyen koşullarını sağlayarak bu kurultayı yapmak çok zor. Ama Genel Sekreterimiz başta olmak üzere bu organizasyonu yapacak ehliyetli arkadaşlarım var. Onlara güveniyorum. Kurultayın gündemini yarın toplanacak MYK mızın belirlemesini isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.