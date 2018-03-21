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Yaz havası olacak

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Yaz havası olacak
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Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 31 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın açık ve az bulutlu olacağını, cumartesi günü ise yer yer hafif yağmur beklendiğini belirtti. 

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmini raporuna göre en yüksek hava sıcaklığı önümüzdeki birkaç günde iç kesimlerde 28-31 derece, sahillerde 24-27 derece dolaylarında, daha sonraki günlerde ise iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece dolayında seyredecek. 

Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette,  cumartesi günü güney ve batı   
yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor. 

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