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Yarından sonra yağmur yok

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Meteoroloji Dairesi, yarın günün ilk saatlerinde yer yer sağanak yağmur beklendiğini; yağışlı havanın yarından sonra ülkeyi terk edeceğini açıkladı. Meteoroloji Dairesi’ne göre, hava yarından sonra parçalı bulutlu olacak.

Yarından sonra yağmur yok
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Meteoroloji Dairesi’nin 1 Mart – 7 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın sabah saatlerinde yer yer sağanak yağmur, hafta sonu sabah saatlerinde de sis görülecek. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19 ile 22 derece dolaylarında seyredecek,  rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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