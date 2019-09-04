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Yarın ve cuma günü yağmur bekleniyor

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Yarın ve cuma günü yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, yarın ve cuma günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalacağı bildirildi.

Havanın yarın ve cuma günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu,  haftanın diğer günleri açık ve az bulutlu olması bekleniyor.   

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 - 36,  sahillerde 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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