Yaralı polise kan aranıyor

Polis Memuru Berk Mertcanoglu icin cok acil AB Rh+ kana ihtiyac duyulmaktadir. Verebilecek olanlarin Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi Kan Bankasi'na basvurmalari rica olunur. Irtibat: Gulcan Mertcanoglu 0548 8687117
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