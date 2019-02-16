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Makyaj efsaneleri
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Yaralı polise kan aranıyor

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Yaralı polise kan aranıyor
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Polis Memuru Berk Mertcanoglu icin cok acil AB Rh+ kana ihtiyac duyulmaktadir. Verebilecek olanlarin Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi Kan Bankasi'na basvurmalari rica olunur. Irtibat: Gulcan Mertcanoglu 0548 8687117

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