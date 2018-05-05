Yangına karşı 125 kişilik ekip

125 kişiden oluşturulan yangın hazır kuvvet ekibi, 30 Kasım’a kadar görev yapacak

Hava sıcaklığının yükselmesiyle artan orman yangınlarına karşı önlemler çerçevesinde bu yıl da “yangın hazır kuvvet ekibi” oluşturuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Mayıs’tan itibaren Orman Dairesi bünyesinde mevsimlik işçi statüsünde 125 kişiden oluşturulan yangın hazır kuvvet ekibi, 30 Kasım’a kadar görev yapacak.

Bakanlar Kurulu, orman, ağaç ve yeşil alan varlığını artırmak amacıyla, bazı orman, ağaç ve bitki türlerinin, koruluk oluşturacak özel kişi, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim ve askeri birliklere ücretsiz olarak tutanak karşılığında verilebilmesi için daha önce alınmış bir kararda tadilat yaptı.

Buna göre, Orman Dairesi’nce bazı ağaç türleri kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, yerel yönetimlere, köy muhtarlıklarına, askeri birliklere, koruluk ihdas edecek özel veya tüzel kişilere imkanlar nispetinde ücretsiz tutanak karşılığı verilebilecek.

Ayrıca orman ürünleri fiyat listesinde öngörülen ürünlerden kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve askeri birlikler, yüzde 25 indirimli yararlanabilecek.

