Yağmurlu hava bekleniyor

Meteoroloji Dairesine göre, yarın, Cumartesi ve Pazar günleri yer yer yağmur bekleniyor.
Daire’nin 11-17 Ocak dönemiyle ilgili hava tahminine göre, yarın yer yer hafif yağmur, sabah saatleri sis olacak. Cuma günü parçalı bulutlu geçecek; Cumartesi yer yer yağmur, Pazar günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Daha sonraki günler ise daha çok bulutlu geçecek.
Dönem boyunca, en yüksek hava sıcaklığı 15-18 derece dolaylarında olacak.
Rüzgarın ise periyodun ilk iki günü Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesine göre, yarın, Cumartesi ve Pazar günleri yer yer yağmur bekleniyor.