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Yağmurlu hava bekleniyor

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Yağmurlu hava bekleniyor

Meteoroloji Dairesine göre, yarın, Cumartesi ve Pazar günleri yer yer yağmur bekleniyor.
Daire’nin 11-17 Ocak dönemiyle ilgili hava tahminine göre, yarın yer yer hafif yağmur, sabah saatleri sis olacak. Cuma günü parçalı bulutlu geçecek; Cumartesi yer yer yağmur, Pazar günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Daha sonraki günler ise daha çok bulutlu geçecek.
Dönem boyunca, en yüksek hava sıcaklığı 15-18 derece dolaylarında olacak. 
Rüzgarın ise periyodun ilk iki günü  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı  yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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