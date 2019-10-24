"Yağmurlar ay sonuna kadar aralıklarla sürecek"

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün ve yarın öğlene kadar yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı. Buran, tehlikeli yağışların pazartesi günü de devam edeceğini kaydetti.

Buran, yağışlarla ve hava sıcaklığıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) değerlendirmede bulunarak, “Hafta sonu yer yer sağanak yağış var ama tehlike beklentisi yok. Pazartesi günse yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Meteorolojinin yağışlarla ilgili ihbarlarının takip edilmesi önemli” dedi.

“YAĞIŞLAR AY SONUNA KADAR ARALIKLARLA DEVAM EDECEK…”

Yağışların ay sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirten Buran, ekim ayı yağış ortalamasının normallerin üzerinde olmasını beklediklerini söyledi.

Kasım ile aralık aylarında normalleri civarında ve üzerinde yağış beklediklerini kaydeden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Ocakta yağışlar normallerin altında hatta yarısında kalacak gibi görünüyor. Şubat ve martta normalleri civarında yağış bekliyoruz. Kasım ve aralık beklentimiz gerçekleşirse üretim için iyi bir yıl olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“SICAKLIKLARDA AŞIRI DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUZ”

Sıcaklıklar konusunda de açıklamada bulunan Buran, “Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 24-27 derece dolaylarında olacak. Sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında veya 2-3 derece altında seyredecek. Aşırı sıcaklık düşüşü beklemiyoruz” dedi.

“KUVVETLİ YAĞIŞLARIN SEBEBİ ÜST ATMOSERİN SERİN VE NEMLİ, YERİN İSE SICAK OLMASI”

Yağışların neden böyle kuvvetli olduğuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Buran, “Üst atmosfer serin ve nemli ancak yer henüz sıcak.Sağanak ve gökgürültülüsağanak yağmur eylül ve ekim ayları için beklenen bir meteorolojik durumdur. Bunlar kararsızlık yağışları…” dedi