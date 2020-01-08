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Yağmur ve dolu Girne'yi vurdu

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Yağmur ve dolu Girne'yi vurdu

Ülkede etkili olan yağışlı hava Girne bölgesini kötü vurdu.

Dün geceden beridir devam eden sağanak yağmur ve zaman zaman etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastığı bildirildi.

Yolların Son Durumu 
Su taşkını  nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren  yeniden trafiğe açıldı. 

Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.  

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su  birikintileri mevcut.  

Lefkoşa Girne  Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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