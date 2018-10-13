Yağmur kazaya neden oldu

Alaniçi- Dörtyol çemberi arasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan araç, refüje çarpıp yan yattı

Ülkemizde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yollardan dolayı kazalar da yaşandı.

Alaniçi- Dörtyol çemberi arasında dün öğleden sonra meydana gelen kazada bir araç refüj içerisine yan devrilirken araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Saat 15.45 raddelerinde KJ 421 plakalı araç sürücüsü 67 yaşındaki Emirali Nizamoğlu, Dörtyol çemberine geldiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Hakimiyetin kaybolması sonucu araç orta refüj içerisinde sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Nizamoğlu, kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.