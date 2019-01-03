Vicdani ret için karar günü

Davası Askeri Mahkeme'de devam eden ‘Vicdani Retçi’ Halil Karapaşoğlu'nun bugün görüşülecek davasında karar okunması bekleniyor

Davası Askeri Mahkeme'de devam eden ' Vicdani Retçi 33 yaşındaki Halil Karapaşoğlu'nun bugün görüşülecek davasında karar okunması bekleniyor.

Karapaşaoğlu, “Askerliğimi yaptım, bir defa seferberliğe de gittim. Daha sonra seferberliğe gitmedim ve şu anda hakkımda 4 dava var. Bu ideolojik bir tavırdır. Beni eleştirenler de olabilir ama umurumda değil, ben bu ülkede bir şeylerin değiştiğini görmek istiyorum” diye konuşmuştu.

Karapaşaoğlu, hapse girmesi durumunda AİHM’e gideceklerini kaydetmişti.

Sol Hareket, tüm vicdani retçilerin dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, tüm emek, demokrasi ve barış güçlerini bugün Askeri Mahkemede görülecek vicdani ret davasına katılmaya ve dayanışma ile mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Sol Hareket yazılı açıklamasında, davası görülecek Halil Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

