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Venedik değil Bafra

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Bafra’da birçok evi su bastı, bölgedeki mezarlığın duvarları yıkıldı, birçok kümes hayvanı telef olurken, Pamuklu köyü ile Bafra köyü arasındaki yol trafiğe kapandı

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Venedik değil Bafra
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İskele ilçesine bağlı Bafra’da dün öğleye doğru etkisini gösteren sağanak yağmur felakete neden oldu. Bafra’da birçok evi su bastı, bölgedeki mezarlığın duvarları yıkıldı. Bölgeden alınan bilgiye göre sağanaktan hayvanlar da nasibini aldı. Çok sayıda kümes hayvanı aşırı yağmur nedeniyle boğularak can verdi.

Yağan aşırı yağmurlardan dolayı Pamuklu köyü ile Bafra köyü arasındaki yol trafiğe kapandı!

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur öğle saatlerinde etkisini artırdı, Bafra’da neredeyse su birikmeyen yer kalmadı.

Bu arada Bafra halkı yetkililerden bu durumla ilgili acil bir şekilde adım atılmasını beklediklerini bildirerek “Burası Venedik değil Bafra, bu konuda devletimizden yarım bekliyoruz” dediler.

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