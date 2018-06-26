Vekiller tatile girdi

Meclis, yasama yılının bugünkü son toplantısını yapmama kararı aldı ve yaz tatiline başladı

Cumhuriyet Meclisi, yaz tatiline girdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Danışma Kurulu’nun bugün yasama yılının son toplantısını yapmama kararı üzerine bugünkü çalışmalarının ardından 9. dönem 1. yasama yılını tamamladı.

Anayasa’nın 81. Maddesine göre, Cumhuriyet Meclisi, her yıl ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak haziran ayı sonuna kadar çalışır.

Yerel seçimin ardından ilk toplantısını dün sabah yapan Meclis Genel Kurulu’nda 5 denetçi raporu, 1 yasa önerisi ve 3 yasa tasarısı ele alındı.

Genel Kurul’da ilk olarak, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, Nazife Tavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporları ele alındı ve görüşmeleri tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Konu hakkında söz alan UBP Milletvekili Menteş Gündüz, tasarıya oylarının olumlu olduğunu ifade ederek, yasanın önemi ve gerekliliğine dikkat çekti.

Gündüz, üyelerin belirlenmesiyle ilgili maddeye dikkat çekerek, üyelerin belirlenmesinde zafiyet yaşanmaması adına, buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Gündüz’ün konuşmasının ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kuruda daha sonra Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alındı.

Konu üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tedbirsizlik durumunda bunun cezasının ne olduğunu sordu. Angolemli, inşaat sektörüyle başka bir sektörde ya da trafikte tedbirsizlik yüzünden cezanın ne olacağının açıklanmasını istedi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, öneri sahipleri adına açıklama yaparak, değişikliğin, 1950’li yıllardan kalma ceza yasasında yapılan bir değişiklik olduğunu belirtti.

Özdenefe, zaman içinde yasanın kendi içinde bazı değişiklikler yapıldığını, bu değişiklikler sonucu bir takım anomaliler ortaya çıktığını ve yapılan son değişikle bu anomalilerin giderildiğini kaydetti.

Fazilet Özdenefe, Angolemli’nin eleştirdiği maddenin, ağır ihmal teşkil etmeyen konuları düzenlediğini kaydetti.

Konuşmalar ardından öneri madde madde görüşülerek, Ceza (Değişiklik) Yasa kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınarak, oylandı.

Genel Kurul’da son olarak, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ele alındı.

Tasarı hakkında söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, kamu sağlık çalışanlarının kadro açısından ciddi sıkıntıları olduğuna dikkat çekerek, hükümetin planlama konusunda sıkıntıları olduğunu söyledi ve eleştirilerde bulundu.

Hükümeti günü birlik çalışmalar yapmakla suçlayan Berova, ilgili değişiklik yasa tasarısının da bunlardan biri olduğunu ileri sürdü.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de eleştirileri yanıtında, sağlıkta, çok fazla artan nüfusa paralel olarak insan kaynakları ve altyapıda eksiklikler olduğunu belirtti.

Göreve geldiklerinde çok ciddi bir hemşire eksikliği olduğunu, kadro artırımı için Meclis’e önerge vererek, sorunları aşmaya çalıştıklarını anlatan Besim, bunun sonucunda sadece 12 hemşire alabildiklerini, eksiklerin tamamlanması için tekrar hemşire sınavı açılarak, yeni hemşire alınacağını kaydetti.

Acil Tıp Teknikeri konusundaki eksikliklere değinerek, bunun için sadece 4 boş kadro olduğunu anımsatan Besim, eksikliklerin giderilmesi için çalışıldığını ve çok yakında bütün acil servislerde triaj sistemine yani hastaları aciliyetine göre sınıflandırıp müdahale etme yöntemine geçileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara değinen Besim, polikliniklerin 14.30’a kadar çalışması halinde acil servisin rahatlayacağını ve sağlıkta tam güne geçilebileceğini söyledi.

Yeniden söz alan Berova, Acil tıp Teknisyenleri ve hemşirelerin nasıl çalıştığını ve eksiklikleri olduğunun bilincinde olduklarını ifade ederek, bunların artırılmasına karşı olmadıklarını kaydetti.

Berova, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli kadro sayısını değil de, münhal edeceği kadar kadro sayısı talep etmesini eleştirdiklerini vurguladı.

Konuşmalar ardından tasarı madde madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Danışma Kurulu’nun Meclis çalışmalarına ilişkin kararı milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Genel Kurul’un yarınki toplantının yapılmaması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, gruplar arası varılan mutabakat gereği Danışma Kurulu’nun yasama yılının bugünkü son toplantısının yapılmamasına karar verildiğini söyledi. Uluçay, Meclis’in 9. dönem 1. yasma yılını tamamlayarak, yaz tatiline girdiğini belirtti.

Uluçay, komitelerin ise yaz tatili boyunca çalışacağını kaydetti.