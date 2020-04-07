Vaka sayısı 92’ye çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta dün 323 test yapıldı, 1 yeni pozitif vaka saptandı. Yeni pozitif vakanın Lapta'da olduğu belirtildi. Böylece toplam vaka sayısı 92’ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs’ta dün 323 test yapıldı, 1 yeni pozitif vaka saptandı. Yeni pozitif vakanın Lapta'da olduğu belirtildi. Böylece toplam vaka sayısı 92’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 323 test yapıldığını, bu testlerden birinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pilli dün 323 test yapıldığını, 1 pozitif vaka tespit edildiğini vaka sayısının 92’ye yükseldiğini kaydetti. Bugüne kadar toplam 3108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisine devam edildiğini söyledi.

Yoğun bakımda bulunan 2 kişinin durumunun stabil olduğunu kaydeden Pilli, servisteki hastaların ise iyi durumda olduğunu belirtti. Dün belirlenen pozitif vakanın Lapta bölgesinde olduğunu kaydeden Pilli, Başbakan önderliğinde hükümetin aldığı kararlarla halkında gösterdiği uyumla salgının yatay seyirde devam ettiğini söyledi.

Pilli önceki gün çıkan 3 pozitif vaka sonrasında 14 günlük karantina süresi dolan öğrencilerin bir gün daha izolesinin devam edeceği açıklamasını hatırlatarak, çalışmaların tamamlanması sonrasında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı doktor Emre Vudalı, yoğun bakımda bulunan iki hastadan birinin solunum cihazına bağlı olduğunu kaydederek, uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ise yurtdışından gelen ve devlet gözetimindeki merkezlerde 1050 kişi bulunduğunu, gözetim altında tutulan yakın temaslıların ise 75 kişi olduğunu söyledi.