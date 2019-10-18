Üzüm, elma ve biberde limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden sultani ve siyah üzümle 3 çeşit elmada, yerli ürünlerde ise biberde kalıntı belirlendiğini açıkladı.
53 numuneden 48 numunenin temiz olduğu ithal ürünlerde limit üstü kalıntı tespit edilen 3 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürün de menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden ise 8 numuneden 7’si temiz olup, limit üstü kalıntı belirlenen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tarım Dairesi, 11-17 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirdi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
2
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
3
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
İmha
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
6
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
8
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Menşeine İade
|
9
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
12
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Red Glob
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
İmha
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Red Glob
|
Temiz
|
15
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
16
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Mevlana Üzüm
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
19
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
20
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Menşeine İade
|
21
|
Muhammed M. Ömeroğlu
|
İthal
|
Elma
|
İmha
|
22
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
23
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Mevlana Üzüm
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
29
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
32
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
33
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
34
|
Yoran Tarım
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
35
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
36
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
37
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
38
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Red Glob
|
Temiz
|
39
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
40
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
41
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
42
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
43
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
44
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
45
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
46
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
47
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
48
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
49
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
İthal
|
TÜK
|
Temiz
|
50
|
Sığır süt 16 Yemi
|
İthal
|
TÜK
|
Temiz
|
51
|
Koyun Süt Yemi
|
İthal
|
TÜK
|
Temiz
|
52
|
Cp Sığır Süt Yemi
|
İthal
|
Pınarlı Tarım ve Hayvancılık
|
Temiz
|
53
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Kepek
|
Temiz
|
54
|
Erdal Türksoy
|
Aygün
|
Glumra
|
Temiz
|
55
|
Ahmet Uzun
|
Ozanköy
|
Böğrülce
|
Temiz
|
56
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Brokoli
|
Temiz
|
57
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Marul
|
Temiz
|
58
|
Ayşe Saz
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
59
|
Bahattin Tebelleşol
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
60
|
Hürü Şeker
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
61
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Biber
|
Limit Üstü