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Üzüm, elma ve biberde limitüstü kalıntı

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Üzüm, elma ve biberde limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden sultani ve siyah üzümle 3 çeşit elmada, yerli ürünlerde ise biberde kalıntı belirlendiğini açıkladı.

53 numuneden 48 numunenin temiz olduğu ithal ürünlerde limit üstü kalıntı tespit edilen 3 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürün de menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden ise 8 numuneden 7’si temiz olup, limit üstü kalıntı belirlenen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 

Tarım Dairesi, 11-17 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirdi. 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

ORC Foods Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

2

ORC Foods Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

3

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

İmha

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

6

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

8

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Menşeine İade

9

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Üzüm Red Glob

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

İmha

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Red Glob

Temiz

15

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

16

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Mevlana Üzüm

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

19

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

20

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Menşeine İade

21

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

Elma

İmha

22

Selgün Tic.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

23

Selgün Tic.

İthal

Ayva

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Mevlana Üzüm

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Verigo Üzüm

Temiz

29

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

33

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

34

Yoran Tarım

İthal

Havuç

Temiz

35

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

36

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Üzüm Red Glob

Temiz

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

40

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

41

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

42

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

43

Erkan Gök

İthal

Havuç

Temiz

44

Erkan Gök

İthal

Erik

Temiz

45

Erkan Gök

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

46

Erkan Gök

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

47

Erkan Gök

İthal

Elma(Stk)

Temiz

48

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

49

Sığır Süt 19 Yemi

İthal

TÜK

Temiz

50

Sığır süt 16 Yemi

İthal

TÜK

Temiz

51

Koyun Süt Yemi

İthal

TÜK

Temiz

52

Cp Sığır Süt Yemi

İthal

Pınarlı Tarım ve Hayvancılık

Temiz

53

Holly Grains Ltd.

İthal

Kepek

Temiz

54

Erdal Türksoy

Aygün

Glumra

Temiz

55

Ahmet Uzun

Ozanköy

Böğrülce

Temiz

56

Serpil Bayur

Ozanköy

Brokoli

Temiz

57

Serpil Bayur

Ozanköy

Marul

Temiz

58

Ayşe Saz

Mağusa

Salatalık

Temiz

59

Bahattin Tebelleşol

Mağusa

Salatalık

Temiz

60

Hürü Şeker

Mağusa

Salatalık

Temiz

61

Ahmet Talay

Gelincik

Biber

Limit Üstü

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