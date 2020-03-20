Uyarılara uymayarak toplanan kişiler polis tarafından dağıtılıyor

Polis Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu tarafından alınan birtakım kararlar doğrultusunda tüm bölgelerde polis devriyelerini artırdığını açıklayarak bu bağlamda bugün yaptığı kontrollerde birçok yerde toplanan kişileri uyararak dağıttığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs salgınına karşı Bakanlar Kurulu tarafından alınan birtakım kararlar doğrultusunda tüm bölgelerde polis devriyeleri ve kontrolleri artırılmıştır.

Bugün gerçekleştirilen denetimlerde; Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy camilerinde toplu ibadet için toplanan kalabalık uyarılarak dağıtılmıştır.

Gönyeli Baraj bölgesinde yaklaşık 100 kadar kişinin piknik yaptığı tespit edilmiş ve Gönyeli Belediyesi zabıtaları ve polisin işbirliği ile söz konusu şahıslar uyarılarak dağılmaları sağlanmıştır.

Ayrıca Kanlıköy Barajı çevresinde balık tutan 30 kadar kişi de uyarılarak dağılmaları sağlanmıştır.

Geçmekte olduğumuz bu hassas dönemde halkımızın alınan kararlara titizlikle uymaları gerektiğini ve hafta sonunu fırsat bilerek bu tür girişimlerde bulunmamalarını bir kez daha hatırlatırız."